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الرئيسية | رياضة | مواجهات نارية تنتظر الوداد والرجاء بـ"أبطال إفريقيا"

مواجهات نارية تنتظر الوداد والرجاء بـ"أبطال إفريقيا"

مواجهات نارية تنتظر الوداد والرجاء بـ"أبطال إفريقيا"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 19:37

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي جرت اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات نارية.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

- الوداد البيضاوي مع النجم الساحلي التونسي

- الرجاء البيضاوي مع مازيمبي الكونغولي

- الزمالك المصري مع الترجي التونسي

- الأهلي المصري مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

وأسفرت قرعة قبل النهائي عن مواجهة الفائز من الرجاء ومازيمبي أمام الفائز من الزمالك مع الترجي على أن يكون الذهاب على ملعب الفريق الأول.

وستكون مواجهة قبل النهائي الأخرى بين الفائز من الوداد والنجم أمام الفائز من الأهلي وصن داونز على أن يكون الذهاب على ملعب الفريق الأول.

وللمرة الأولى تضم الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال 8 أندية سبق لها التتويج بالبطولة، وهو ما ينذر بمزيد من الإثارة خلال الأدوار المقبلة للمسابقة.

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