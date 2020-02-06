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الرئيسية | رياضة | أكاديمية كرة القدم ترى النور قريبا في مدينة العيون

أكاديمية كرة القدم ترى النور قريبا في مدينة العيون

أكاديمية كرة القدم ترى النور قريبا في مدينة العيون
هسبريس من العيون
الخميس 06 فبراير 2020 - 10:10

صادق المجلس الجماعي لمدينة العيون، خلال دورته العادية لشهر فبراير، على اتفاقية شراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بغرض إنشاء أكاديمية جهوية للعبة، سيكون التوقيع عليها بشكل رسمي، غدا الجمعة، على هامش الحفل الختامي لمنافسات كأس إفريقيا داخل القاعة.

وسيمتد مشروع إنجاز هذه الأكاديمية، التي سيحتضنها المدخل الجنوبي لمدينة العيون، على مساحة 10 هكتارات، وسيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بحوالي 100 مليون درهم.

وستضم هذه المؤسسة الرياضية أربعة ملاعب بمواصفات دولية، وقاعة للتدريب، ومسبحا مغطى، ومصحة رياضية، إضافة إلى مركب تعليمي، وفندق مصنف تصل طاقته الاستيعابية إلى مئة سرير، ومجموعة من المرافق الضرورية الأخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عادل الخميس 06 فبراير 2020 - 10:19
العيون ستصبح مستقبلا قبلة رياضية سياحية وستبقى الجزائر تندب حضها مع الجمهورية الوهمية .
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11
2 - متابع الخميس 06 فبراير 2020 - 10:44
نطالب رئيس الجامعة ببرمجة الملتقيات الدولية التي ينظمها المغرب مستقبلا أن يكون البعض منها في مدن الجنوب لعيون طانطان سمارة الداخلة.أي تظاهرة.وبالخصوص كأس أفريقيا للأمم
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3
3 - Rami dris الخميس 06 فبراير 2020 - 10:51
Voilà il faut construire dans chaque ville village douar une académie de foot rien que le foot !!
Mais surtout pas d’école ni d'hôpital pas d’autre infrastructure
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3
4 - riad الخميس 06 فبراير 2020 - 10:55
إن شاء الله, إذا ما نظمت يوما ما نسخة أخرى للألعاب إفريقية في المغرب، فستكون بكل تأكيد العيون هي مكان التنظيم، وكل الدلائل تشير إلى ذلك، والأيام بيننا.
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