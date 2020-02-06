أكاديمية كرة القدم ترى النور قريبا في مدينة العيون

هسبريس من العيون

صادق المجلس الجماعي لمدينة العيون، خلال دورته العادية لشهر فبراير، على اتفاقية شراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بغرض إنشاء أكاديمية جهوية للعبة، سيكون التوقيع عليها بشكل رسمي، غدا الجمعة، على هامش الحفل الختامي لمنافسات كأس إفريقيا داخل القاعة.

وسيمتد مشروع إنجاز هذه الأكاديمية، التي سيحتضنها المدخل الجنوبي لمدينة العيون، على مساحة 10 هكتارات، وسيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بحوالي 100 مليون درهم.

وستضم هذه المؤسسة الرياضية أربعة ملاعب بمواصفات دولية، وقاعة للتدريب، ومسبحا مغطى، ومصحة رياضية، إضافة إلى مركب تعليمي، وفندق مصنف تصل طاقته الاستيعابية إلى مئة سرير، ومجموعة من المرافق الضرورية الأخرى.