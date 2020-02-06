المغربي ريغاتان في تجربة جديدة بالولايات المتحدة

أوعنا بلعيد

عزز نادي سينسيناتي (FC Cincinnati) الأمريكي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي أدريان ريغاتان قادما من تجربة احترافية خاضها بقميص آكهيسار سبور التركي.

وأعلن الفريق الممارس بالدوري الأميركي الممتاز للساحل الشرقي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن الوافد الجديد، البالغ من العمر 28 سنة، سينضاف إلى قائمة النادي بعد استلامه شهادة التحويل الدولية وحصوله على تأشيرة "P1" عند فتح نافذة الانتقالات يوم 12 من الشهر الجاري.

وتأشيرة "P1" تمنح للأسماء الرياضية ذات شهرة دولية للمشاركة في حدث، أو مسابقة أو أداء فردي، مشهور فيه دوليا لتحقيق إنجاز كبير، ولمن يتمتع بمستوى عالٍ من المهارة أو التقدير في حدث معين أو كان معروفًا بهذه المهارة في أكثر من دولة واحدة.

وقال جيرارد نيكامب، المدير العام لنادي "اف سي سينسيناتي": "نحن سعداء بإضافة لاعب متعدد الخصائص لخطنا الهجومي بعد انضمام أدريان ريغاتان إلى مجموعتنا الحالية. نتطلع إلى تأقلمه مع النادي والمدينة قبل بدأ الموسم الثاني لدينا".

وشارك لاعب خط الوسط في 279 مباراة، 163 منها كلاعب أساسي، سجل خلالها 25 هدفا، وأعطى 27 تمريرة "أسيست"، في 10 مواسم احترافية بين الدوريين الفرنسي والتركي.

وقد خاض ما مجموعه 15273 دقيقة منذ بداية مسيرته الاحترافية، النسبة الكبيرة منها لعبها في الدوري الفرنسي الممتاز بـ6440 دقيقة، و5208 دقائق في الملاعب التركية، بينما توزعت باقي الدقائق بين مسابقات الكؤوس المحلية والدوري الأوروبي.

وكان اللاعب سالف الذكر، الذي عاش فترة "عطالة" بعد نهاية عقده مع آكهيسار سبور التركي قبل انضمامه إلى فريقه الأميركي الجديد، قد حمل قميص المنتخب الوطني المغربي سنة 2012 تحت قيادة المدرب رشيد الطاوسي، وذلك في المباراة الودية التي انهزم فيها أسود الأطلس بهدف نظيف أمام المنتخب التوغولي.