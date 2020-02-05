المغرب يبلغ "مونديال الفوتسال" ونهائي "الكان"

هسبريس من العيون

تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة من التأهل إلى نهائيات كأس العالم، دورة 2020، بعد بلوغه نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، المقامة حاليا في مدينة العيون.

وتغلب المنتخب الوطني لـ"الفوتسال" على نظيره الأنغولي، مساء اليوم الأربعاء بحصة وصلت إلى 4-0، في "قاعة الحزام" بحي المطار في مدينة العيون، منتزعا بطاقة "المونديال" الخاصة بالثلاث الأوائل في المسابقة القارية.

وفي مباراة نصف النهاية الأولى تأهل المنتخب المصري للنهائي بتغلبه، اليوم الأربعاء أيضا في "قاعة الحزام" بالعيون، على نظيره الليبي بخمسة أهداف لهدفين.

جدير بالذكر أن اللقاء النهائي لهذه المنافسة القارية سيجمع المنتخبين المغربي والمصري، في مدينة العيون، وسط رغبة كل طرف في انتزاع اللقب القاري.

وينتظر أن تقام نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، في دورتها السادسة لعام 2020، فوق التراب الليتواني بين 12 شتنبر و4 أكتوبر من السنة الجارية.