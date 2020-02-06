24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1813:4616:4019:0620:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. حريم الباشا.. هكذا عاشت عشرات النساء في قصر الڭلاوي بمراكش (5.00)

  2. مبادرة التنمية البشرية توزّع سيارات باشتوكة (5.00)

  3. وزير الفلاحة ينوّه بـ"العمل الجبار" لمكتب "أونسا" (5.00)

  4. محمد التيمومي .. "صانع أفراح" الكرة المغربية أيام "الزمن الجميل" (5.00)

  5. السؤال "المر" في الثقافة العربية العتيقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | سلامي: الرجاء يرفع التحدّيات في البطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا

سلامي: الرجاء يرفع التحدّيات في البطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا

سلامي: الرجاء يرفع التحدّيات في البطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الخميس 06 فبراير 2020 - 03:00

عبر الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن متمنياته بألا تكون الإصابة التي تعرض لها اللاعب محمد مكعازي قوية، أمام أولمبيك خريبكة، متمنيا له الشفاء العاجل.

وقال سلامي، أمس الأربعاء، في الندوة الصحافية التي عقبت مباراة الرجاء الرياضي وضيفه أولمبيك خريبكة: "أتمنى الشفاء العاجل للاعب المكعازي، وأن يستعيد عافيته في أقرب وقت".

وأضاف الإطار الوطني: "حققنام فوزا مهما أمام أولمبيك خريبكة بالرغم من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، لكن اللاعبين الشباب الذين وضعت فيهم الثقة قدموا مباراة في المستوى".

وتابع مدرب الخضر: "سنبدأ من الآن التحضير لمباراة الأحد القادم أمام مولودية الجزائر لحساب إياب دور ربع النهاية للبطولة العربية، حتى نتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشوارنا ".

وأردف قائلا: "بالنسبة لقرعة دوري أبطال إفريقيا، التي وضعتنا أمام مازيمبي في دور الربع؛ نحن مستعدون لهذه المواجهة، وسنركز على كل المنافسات التي نشارك فيها ونناقش كل مباراة على حدة لتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهيرنا العريضة".

يشار إلى أن المباراة التي جمعت الرجاء الرياضي بضيفه أولمبيك خريبكة، لحساب مؤجل الجولة الـ15 من منافسات الدوري الاحترافي، انتهت بفوز "النسور" بهدفين مقابل هدف واحد.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.