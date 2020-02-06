سلامي: الرجاء يرفع التحدّيات في البطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا

هسبورت - حمزة اشتيوي*

عبر الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن متمنياته بألا تكون الإصابة التي تعرض لها اللاعب محمد مكعازي قوية، أمام أولمبيك خريبكة، متمنيا له الشفاء العاجل.

وقال سلامي، أمس الأربعاء، في الندوة الصحافية التي عقبت مباراة الرجاء الرياضي وضيفه أولمبيك خريبكة: "أتمنى الشفاء العاجل للاعب المكعازي، وأن يستعيد عافيته في أقرب وقت".

وأضاف الإطار الوطني: "حققنام فوزا مهما أمام أولمبيك خريبكة بالرغم من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، لكن اللاعبين الشباب الذين وضعت فيهم الثقة قدموا مباراة في المستوى".

وتابع مدرب الخضر: "سنبدأ من الآن التحضير لمباراة الأحد القادم أمام مولودية الجزائر لحساب إياب دور ربع النهاية للبطولة العربية، حتى نتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشوارنا ".

وأردف قائلا: "بالنسبة لقرعة دوري أبطال إفريقيا، التي وضعتنا أمام مازيمبي في دور الربع؛ نحن مستعدون لهذه المواجهة، وسنركز على كل المنافسات التي نشارك فيها ونناقش كل مباراة على حدة لتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهيرنا العريضة".

يشار إلى أن المباراة التي جمعت الرجاء الرياضي بضيفه أولمبيك خريبكة، لحساب مؤجل الجولة الـ15 من منافسات الدوري الاحترافي، انتهت بفوز "النسور" بهدفين مقابل هدف واحد.

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