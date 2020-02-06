الوداد يواصل صدارة البطولة بفوز من ملعب وادي زم

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

عاد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، بثلاث نقاط ثمينة من ملعب وادي زم بعد تغلبه بهدفين لواحد على حساب مضيفه سريع وادي زم، في النزال المؤجل عن الجولة 14 من منافسات البطولة.

وعرفت بداية المواجهة نسقا وإيقاعا متوسطين من الجانبين، قبل أن تحمل الدقيقة 13 أول تهديد لمرمى الوداد من أصحاب الأرض عبر كرة ثابتة سددها هشام العروي، وتصدى لها رضى التكناوتي بنجاح، ليرد عليها المهاجم كازادي برأسية محاذية للشباك بعد دقيقتين من ذلك.

وفي حدود الدقيقة 19 تمكن زهير مترجي، من هز الشباك وإحراز هدف التقدم للوداد بعد مرتد هجومي وتمريرة مركزة من رفيقه كازادي، لتنتهي مجريات الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف نظيف.

وبدأ سريع وادي زم مجريات الجولة الثانية بالبحث عن تجاوز الخط الخلفي للوداد والوصول لمرمى التكناوتي، الشيء الذي تحقق في حدود الدقيقة 60 عن طريق رأسية مركزة من ركنية للاعب إبراهيم بحراوي.

وتبادل عناصر الفريقين بعض المناورات الهجومية خلال فترات النصف ساعة الأخيرة من المباراة، كانت أبرزها عن طريق وليد الكرتي من جانب الوداد وإبراهيم البحراوي من جانب سريع وادي زم.

وصنع لاعبو سريع وادي زم العديد من محاولات التهديف في الدقائق الأخيرة، حيث كان البحراوي، قريبا من إحراز الهدف الثاني في حدود الدقيقة 79 لولا التصدي الناجح لحارس الوداد، قبل أن يحتسب الحكم رضوان جيد، ركلة جزاء للوداد في الوقت الضائع من الشوط الثاني، نجح يحيى جبران في ترجمتها لهدف الفوز.

وأضاف الوداد ثلاث نقاط ثمينة لرصيده، إذ بلغ رصيده 32 نقطة في الصدارة، فيما جمدت الهزيمة رصيد سريع وادي زم في حدود 17 نقطة بالمركز 11.

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