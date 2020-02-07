عقوبات بالجملة على أندية القسمين الأول والثاني

هسبورت

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصدرت القرارات التالية:

– بالنسبة للبطولة الاحترافية القسم الوطني الأول (الجولة 15):

• تغريم فريق نهضة أتليتك زمامرة مبلغ 20 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعت فريقه برجاء بني ملال.

• تغريم فريق رجاء بني ملال، مبلغ 2000 درهم، لحصول فريقه على أربعة إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة أتليتك زمامرة.

• وفي ما يخص الحالات التأديبية الخاصة بالمباراة التي جمعت فريق أولمبيك خريبكة والمغرب التطواني، فإن اللجنة أرجأت البت فيها إلى حين توصلها بالتقرير التكميلي من لدن كل من مندوب وحكم اللقاء.

بالنسبة للبطولة الاحترافية القسم الوطني الثاني (الجولة 16):

• إيقاف لحسن الوداني، المدرب المساعد لفريق الاتحاد الزموري للخميسات، لمباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ 3000 درهم بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالاتحاد البيضاوي.

بالنسبة للبطولة الاحترافية القسم الوطني الثاني (الجولة 17):

• إيقاف منير الجعواني، مدرب فريق المغرب الرياضي الفاسي، لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 3750 درهما.

• إيقاف رشيد السليماني، المدرب المساعد لفريق شباب بنجرير، لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 3000 درهم بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالاتحاد الزموري للخميسات.

• تغريم فريق المغرب الفاسي، مبلغ 1500 درهم، لحصول فريقه على أربعة إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق بالشباب السالمي.

• تغريم فريق النادي القنيطري، مبلغ 1500 درهم، لحصول فريقه على ثلاثة إنذارات وثلاث حالات طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب أطلس خنيفرة.

• تغريم فريق الراسينغ الرياضي، مبلغ 1500 درهم، لحصول فريقه على خمسة إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق جمعية سلا.

• إيقاف يونس بودي لاعب فريق النادي القنيطري لأربع مباريات نافذة، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب أطلس خنيفرة، إثر تلفظه بكلمات نابية تجاه الحكم.

• إيقاف محمد حمامي، لاعب فريق النادي القنيطري، لمباراتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 1500 درهم، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب أطلس خنيفرة، للسلوك اللارياضي.

• إيقاف منصف العمري، لاعب فريق النادي القنيطري، لمباراتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 1500 درهم، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب أطلس خنيفرة، للسلوك اللارياضي.

• إيقاف ياسين نعيم، لاعب فريق الراسينغ الرياضي، لـ3 مباريات، واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 750 درهما.