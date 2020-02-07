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كُتّاب وآراء
ميسي يتصدر لاعبي الكرة الأعلى أجرا في العالم
حافظ الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على صدارة قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في العالم، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وفقا لقائمة أعلى الأجور التي نشرتها الجمعة صحيفة (ليكيب) الرياضية الفرنسية.
ويتقاضى ميسي (32 عاما) صافي أجر شهري يبلغ 8.3 مليون يورو، ليتفوق على رونالدو (35 عاما) الذي يتقاضى 4.5 مليون يورو مع اليوفي، الذي انضم إليه قبل موسمين.
ويتفوق كلا اللاعبين على البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، الذي يعد أعلى اللاعبين راتبا في فرنسا، بتقاضيه لأكثر بقليل من 3 ملايين يورو شهريا، الذي يبتعد بفارق كبير عن زميله بالفريق الفرنسي كيليان مبابي، الذي يحصل على مليون و910 ألف يورو شهريا.
وقبل مبابي يحل لاعبا برشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان والأوروجوائي لويس سواريز، وكلاهما يحصل على راتب يقارب الـ3 ملايين يورو، ثم لاعبا ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل والبلجيكي إدين هازارد، بحوالي 2.5 مليون يورو شهريا.
كما يبرز في القائمة حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا، أفضل اللاعبين راتبا في إنجلترا، والذي يحصل على 1.76 مليون يورو شهريا، متفوقا على مسعود أوزيل (أرسنال) وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) وكلاهما يحصل على 1.64 مليون يورو.
وفي ألمانيا، يعد مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وزميله بالفريق، البرازيلي كوتينيو، هما الأعلى راتبا بـ1.66 مليون يورو في الشهر.
أما الأرجنتينيين غونزالو إيغوايين وباولو ديبالا فيخلفان زميلهما في يوفنتوس، رونالدو، كأعلى اللاعبين أجرا في إيطاليا، بحصولهما على 1.09 و1.06 مليون يورو شهريا على الترتيب.