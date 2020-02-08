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الرئيسية | رياضة | الإدريسي "أفضل لاعب" لثاني شهر على التوالي

الإدريسي "أفضل لاعب" لثاني شهر على التوالي

الإدريسي "أفضل لاعب" لثاني شهر على التوالي
أوعنا بلعيد
السبت 08 فبراير 2020 - 06:30

حصل الدولي المغربي أسامة الإدريسي، مهاجم أزد ألكمار الهولندي لكرة القدم، على جائزة "أفضل لاعب في الشهر" عقب المستويات الكبيرة واللافتة التي بصم عليها بقميص ناديه منذ بداية الموسم الحالي.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اختيار المهاجم المغربي أسامة الإدريسي كأفضل لاعب في الإيردفيزي عن شهر يناير المنصرم؛ وذلك بناء على إحصائيات وأرقام وأداء الأسد المغربي.

وأضاف الاتحاد الهولندي: "يصنع الإدريسي التاريخ من خلال كونه أول لاعب يفوز بالجائزة لشهرين على التوالي، بينما اختير لويس سينيسترا كأفضل لاعب في كأس العالم تحت 21 عاما".

في أول مباراة رسمية له في العام الجديد، كان الإدريسي متألقا بالفعل، إذ بعد 27 دقيقة جاء الجناح الأيسر البالغ من العمر 23 عامًا من الجهة اليسرى وقام بعمل رائع من الزاوية البعيدة وسجل، وبعد ساعة من اللعب انسحب من المباراة بداعي الإصابة.

وواصل أزد الكمار تحقيق النتائج الإيجابية بفوز أمام هيرنيفين بهدفين مقابل هدف، كما حقق الفوز أمام فالفيك. وكان النجم المغربي حاضرا بقوة في المباراتين، لاسيما تألقه في آخر مواجهة أمام فالفيك بتسجيله هدفين من أصل أربعة فاز بها ناديه.

وسجل الإدريسي 12 مرة هذا الموسم في 21 مباراة، كما قام بخمس عشرة مراوغة ناجحة، كما تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في شهر يناير الماضي، وصنع 16 هجمة خطيرة سانحة للتهديف لبقية رفاقه.

ويعتبر مهاجم الأسود ثاني لاعب يفوز مرتين بالجائزة الشهرية في موسم واحد بعد الموهبة الهولندية فرانكي دي يونغ، لاعب برشلونة الإسباني الذي حصل عليها ديسمبر 2018 وفبراير 2019.

ودخل الإدريسي تاريخ الدوري الهولندي بعدما أصبح أول لاعب يحصل على لقب أفضل لاعب في الإيردفيزي خلال شهرين على التوالي.

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