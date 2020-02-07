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الرئيسية | رياضة | سيميوني يتقدم المدربين الأعلى أجرا بنوادي العالم

سيميوني يتقدم المدربين الأعلى أجرا بنوادي العالم

سيميوني يتقدم المدربين الأعلى أجرا بنوادي العالم
هسبريس - متابعة
الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:55

حافظ المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، على صدارة المدربين الأعلى أجرا بـ3.6 مليون يورو صافية في الشهر، يليه مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا بـ1.94 مليون شهريا، ثم المدرب البرتغالي لتوتنهام، جوزيه مورينيو، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، حيث يتقاضيان 1.46 مليون.

وذكرت "ليكيب الفرنسية" أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان يتقاضى 1.4 مليون يورو، متفوقا بفارق ضئيل عن مدرب إنتر ميلان، الإيطالي أنطونيو كونتي (1.38 مليون)، بينما يحصل مدرب برشلونة الجديد، كيكي سيتيين، على راتب يبلغ 500 ألف يورو شهريا.

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