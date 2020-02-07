24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:1713:4716:4119:0720:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير: "الأوفشورينغ" رافعة لتنمية الاقتصاد المغربي (5.00)

  2. تنسيق أمني يفك لغز جريمة ذبح امرأة بدكالة (5.00)

  3. أكاديمية المملكة تحتضن منطلقات وتحوّلات المدينة في العالَم الإسلامي (5.00)

  4. حملة للتبرع بالدم تنطلق برحاب "القاضي عياض" (5.00)

  5. جرائم الفساد المالي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | العيون .. برونزية "كان الفوتسال" لمنتخب أنغولا

العيون .. برونزية "كان الفوتسال" لمنتخب أنغولا

العيون .. برونزية "كان الفوتسال" لمنتخب أنغولا
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 07 فبراير 2020 - 20:05

احتل المنتخب الأنغولي المركز الثالث في كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة "المغرب 2020" بتغلبه، اليوم الجمعة في قاعة الحزام بالعيون، على نظيره الليبي بهدفين للاشيء.

وانتزع الأنغوليون بطاقة التأهل الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، المزمع تنظيمه في ليتوانيا مطلع السنة المقبلة.

وفي فصل أول ديناميكي، منذ صافرة الحكم المغربي خالد حنيش، طغت الرتابة على المقابلة جراء تحوط الخصمين، رغم المجهود البدني الملحوظ لكل من منتخبي ليبيا وأنغولا.

وقبل أن يضع الشوط الأول أوزاره؛ سجل اللاعب الأنغولي أرتور صدام سمويل دا سيلفا هدف السبق من استغلال لتهلهل دفاع "فرسان المتوسط".

وفي النصف الثاني من المقابلة، وفي سيناريو مرتقب، طبق المنتخب الليبي ضغطا على أنغولا في مسعى للتسجيل، دون جدوى.

وضد مجرى اللعب؛ سجل منتخب أنغولا الهدف الثاني عن طريق "مايسترو الفريق" ماغنو فيليبي غوميش.

وباحتلاله للمركز الثالث سيرافق المنتخب الأنغولي كلا من منتخبي المغرب ومصر؛ المتأهلين سلفا لمونديال كرة القدم داخل القاعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.