العيون .. برونزية "كان الفوتسال" لمنتخب أنغولا

هسبريس - و.م .ع

احتل المنتخب الأنغولي المركز الثالث في كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة "المغرب 2020" بتغلبه، اليوم الجمعة في قاعة الحزام بالعيون، على نظيره الليبي بهدفين للاشيء.

وانتزع الأنغوليون بطاقة التأهل الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، المزمع تنظيمه في ليتوانيا مطلع السنة المقبلة.

وفي فصل أول ديناميكي، منذ صافرة الحكم المغربي خالد حنيش، طغت الرتابة على المقابلة جراء تحوط الخصمين، رغم المجهود البدني الملحوظ لكل من منتخبي ليبيا وأنغولا.

وقبل أن يضع الشوط الأول أوزاره؛ سجل اللاعب الأنغولي أرتور صدام سمويل دا سيلفا هدف السبق من استغلال لتهلهل دفاع "فرسان المتوسط".

وفي النصف الثاني من المقابلة، وفي سيناريو مرتقب، طبق المنتخب الليبي ضغطا على أنغولا في مسعى للتسجيل، دون جدوى.

وضد مجرى اللعب؛ سجل منتخب أنغولا الهدف الثاني عن طريق "مايسترو الفريق" ماغنو فيليبي غوميش.

وباحتلاله للمركز الثالث سيرافق المنتخب الأنغولي كلا من منتخبي المغرب ومصر؛ المتأهلين سلفا لمونديال كرة القدم داخل القاعة.