المنتخب الجزائري لكرة السلة يستعدّ في المغرب

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة أن المنتخب الجزائري للعبة، المتأهل حديثا للمرحلة الثانية للدورة التمهيدية المؤهلة للبطولة الإفريقية لكرة السلة 2021، سيدخل في تربص تحضيري بالمغرب من 17 إلى 24 فبراير الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعبين الجزائريين سيخوضون معسكرا بالجزائر العاصمة يومي 15 و16 فبراير، قبل التوجه إلى المغرب لخوض تربص تحضيري لمدة أسبوع، بين 17-24 فبراير، والذي ستتخلله مباريات ودية أمام فرق محلية.

ووجه الطاقم التقني الجزائري، بقيادة الناخب بلال فايد، دعوة تخص هذين التربصين لـ16 لاعبا، من بينهم محمد حرات الذي يعود للمنتخب الجزائري، وكذا لـ10 عناصر من فريقي المجمع البترولي ووداد بوفاريك.

وتأهل المنتخب الجزائري، الذي غاب عن المنافسة منذ سنة 2015، إلى المرحلة الثانية للدورة التمهيدية المؤهلة إلى البطولة الإفريقية 2021 على حساب نظيره من الرأس الأخضر "المجموعة أ"، ضمن الدورة التصفوية الأولى التي جرت يومي 15 و16 يناير بالجزائر العاصمة.