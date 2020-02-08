‪الوداد يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة الفتح الرباطي

أوعنا بلعيد

تلقى الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم خبرا سارا قبل مواجهة القمة أمام الفتح الرباطي، يوم الإثنين المقبل، ضمن الأسبوع الخامس عشر من عمر البطولة الوطنية الاحترافية.

ويتجلى الخبر السعيد للفريق الأحمر في منح الطاقم الطبي الضوء الأخضر للطاقم التقني لاستعادة خدمات كل من إسماعيل الحداد وعادل الرجيلي، خلال المواجهة التي ستجرى على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وينتظر أن يصبح اللاعب بديع أوك جاهزا للمشاركة أمام الدفاع الحسني الجديدي ضمن الأسبوع الـ16 برسم الدوري المغربي، بعدما غاب عن مباراة ناديه الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، لحساب الجولة السادسة من عصبة الأبطال الإفريقية.

ويستعد لاعبو الوداد لمباراة القمة التي ستجمعهم بممثل الكرة الرباطية، بعدما استأنفوا تداريبهم أمس الجمعة في مركب بنجلون، إذ تسعى المجموعة إلى مواصلة تحقيق الانتصارات تحت قيادة المدرب الجديد سيبستيان دوسابر.

ويعاني لاعبو الفريق الأحمر من الإرهاق جراء توالي المباريات، بالإضافة إلى الإصابات التي ألمت ببعضهم، ما دفع المدرب الفرنسي إلى الاعتماد على خدمات مجموعة من الأسماء الاحتياطية أمام سريع واد زم، الخميس، بغية إراحة بعض الأساسيين خلال المواجهة التي انتهت لصالح الحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل الوداد صدارة الترتيب في الدوري المغربي الاحترافي برصيد 32 نقطة، حصل عليها بعد خوضه 14 مباراة، إذ حقق الفوز في عشر مباريات بينما تجرع مرارة الهزيمة في مواجهتين وتعادل في مثلهما.