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الرئيسية | رياضة | المغرب يسحق مصر ويتوّج بكأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة

المغرب يسحق مصر ويتوّج بكأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة

المغرب يسحق مصر ويتوّج بكأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:35

توج المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الجمعة في مدينة العيون، بكأس إفريقيا بعد انتصاره ضمن المواجهة النهائية التي جمعته بالمنتخب المصري.

وتفوق "أسود الفوتسال"، أمام جمهور غفير غصت به "قاعة الحزام"، على "الفراعنة" بحصة 5-0؛ منتزعا بذلك التتويج الثاني من نوعه بعد إنجاز سنة 2016 بجنوب إفريقيا.

المنتخب المغربي كان قد ضمن بطاقة تأهله إلى كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، المرتقب تنظيمها بليتوانيا، إلى جانب المنتخب المصري ومنتخب أنغولا، المتوّج ببرونزية دورة "العيون 2020".

اللاعب سفيان المسرار افتتح حصة التسجيل للمنتخب الوطني المغربي بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة النهائية، بعد تسديدة قوية هزمت الحارس المصري.

وأضاف المغاربة الهدف الثاني في مرمى شوبير، عند حدود الدقيقة 12، بعد عملية هجومية منسقة تجاوزت الخطة الدفاعية المصريّة وجعلت اللاعب عبد اللطيف فاتي يضاعف غلة التسجيل.

الدقيقة 17 حملت الإصابة الثالثة لـ"أسود الفوتسال"، بطريقة بديعة من اللاعب سفيان مسرار، لتصعّب بذلك النخبة الوطنية مهمة منتخب "الفراعنة"، الذي راهن على استدراك تأخره في النتيجة.

وفي مستهل الجولة الثانية، تحديدا بعد دقيقتين ونصف من صافرة استئناف المواجهة، جاء الهدف الرابع للمنتخب الوطني المغربي، وكان من توقيع اللاعب أنس العيان بعد تمريرة دقيقة من المسرار.

وعمّق "أسود الأطلس" النتيجة في الدقيقة 7 من الشوط الثاني، بضربة هوائية للاعب سعد كنية، إذ مرت الكرة بين حارس المرمى وآخر لاعب مصري، مسجلا بذلك الهدف الخامس للمنتخب المغربي.

جدير بالذكر أن مقابلة تحديد المركز الثالث في كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة جمعت ليبيا وأنغولا، اليوم الجمعة أيضا، وانتهت بفوز المنتخب الأنغولي بهدفين نظيفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - Younes الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:42
مبروك على النخبة الوطنية. اتمنى ان لا يتم اهمال هؤلاء الابطال و أن يبدأ البحث عن البديل لان معدل اعمار اللاعبين مرتفع.
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154
2 - SODEA6119 الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:42
هنيئا لمنتخبنا الوطني بالفوز المستحق.
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124
3 - الصحراء المغربية الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:42
مبروك علينا الفوز والصحراء مغربية
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141
4 - ديما مغرب الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:47
مبروك للمنتخب، ضحكني غير داك المدرب ديال مصر فاش قال بلي حنا كنفزكو الارض بلعاني باش نربحو، السلامة ياربي الكرامة عندهوم منعادمة
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144
5 - Mazagan الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:47
ألف مبروك للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بهذا التتويج الثاني على التوالي بكأس الأمم الإفريقية، و حظ سعيد ببطولة العالم المقامة بليتوانيا في الفترة الممتدة بين 12 شتنبر و 4 أكتوبر.
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73
6 - محسن الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:48
و الله كن مشاو هاد الابطال لكأس افريقيا الاخير كن جبنا الغراف. هنيأ لكم ايها الابطال.
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57
7 - غيور على المغرب الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:48
برافو الدراري ....... بشااااااااخ
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69
8 - عبد الله الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:48
مبروك للفريق الوطني وللمغاربة جميعا
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63
9 - hamid الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:49
اللقب التاني على التوالي تحية ل هشام الدكيك والمجموعة.
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73
10 - مغربي وافتخر الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:49
مبروووووك على الفوز بالكأس من طنجة إلى الكويرة
المغرب في أرضه وصحراء في مغربها
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79
11 - منير أمريكا الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:49
مبروك لأسود الأطلس الحقيقيين .........
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59
12 - Lalla leila الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:50
هنيئا للفريق الوطني بهذا الفوز المستحق.. لن نرضى ابدا إلا بالفوز باللقب...كلنا مع الاسود وبالتوفيق في مستقبلكم الكروي
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44
13 - وحدوي حتى النخاع الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:50
قال المدرب المصري لتبرير هزيمته ان المغرب اوقعهم في فخ ملعب سيء ههههه عذر اقبح من ذنب الواقع ان المنتخب المغربي كان هو الاقوى و هو المتحكم في زمام المباراة ... قال الفخ قال شفنا وعشنا
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70
14 - Sami الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:51
مبروك لللفريق الوطني ...اللاعبين موجودين خصرصا قبل سنتين فاز المغرب في مصر بعشر لاعبين سبعة منهم من القنيطرة...مدينة فوت صال بامتياز
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41
15 - agadiri الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:52
هنيئا للمنتخب المغربي ومزيدا من التألق ومزيدا من التتويجات
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33
16 - simo الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:54
كنتم أبطال لقد أنسيتمونا جميع النكسات تستاهلو تحفيزات مهمة أنتم أسود حقا
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41
17 - مغربي الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:54
وتستمر العقدة المغربية،مبروك علينا الفوز،على الأقل لدينا رجال وليس أشباهها
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39
18 - ماجد واويزغت الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:54
ألف مبروك للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة
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29
19 - رشيد الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:57
الف مبروك لمنتخبنا قاهر القارة الأفريقية ونصيحة للمصريين التربية والأخلاق قبل كل شيء وما أراه الان بتوزيع الميداليات والتصرف الغير الأخلاقي مع المسؤولين أكبر دليل على قلة الحياء .
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65
20 - مغربي في أوروبا الجمعة 07 فبراير 2020 - 22:59
الف مبروك على تتويج المنتخب بلقب تاني القاري.
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21
21 - Houba mohamed الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:00
هنيئا لمنتخبنا وللمغاربة بهذا التتويج
شرف للجميع
ونفتخر
الله يحفظ المغرب والمغاربة
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21
22 - Motherafrica الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:01
ما شاء الله منتخب متماسك
الاستقرار تقني دائما يعطي نتائج جيدة
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21
23 - الوزاني الوزاني الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:01
تستحقون الشكر على هذا الانجاااز
وكل من ساهم ....
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19
24 - جلال الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:02
الى جلالة الملك من فضلك احسن وسام لهؤلاء الشباب على حسابي.
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17
25 - ahmed akerray الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:03
ألف مبروك للمنتخب المغربي بهذا التتويج الإفريقي.ونتمنى لهم كل التوفيق في المونديال بحول الله .
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16
26 - نبيل الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:04
مبروك للمغرب، نعم الأرضية كانت مبللة كما كانت في مبارة المغرب مع نفس الفريق بجنوب إفريقيا وفاز المغرب، لأن الأرضية للأسف كانت مبللة، مبللة فقط على منتخب مصر فانهزم... المصريين لا يرضون بالنتيجة فيتعللون حتى لا يعاقبهم أبوهم السيسي... إنما الجراح على قدر النياح
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41
27 - تشجيع الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:05
هنيئا للمنتخب المغربي. أعجبتني ديناميكية الفريق والروح الجماعية والرياضية. وفوز مستحق في مدينة هي في عيون كل المغاربة.
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22
28 - سعيد الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:06
لا أفهم لماذا قال مدرب مصر الملعب بايز و هما عملو عملتهم و وقعونا في الفخ و كأن المغرب هو الذي اشترى أحذية لمنتخب مصر في جنوب ايفريقيا المغرب كان أقوى وفاز على مصر لا أعلم ما المبرر الذي قاله آنذاك؟؟؟؟ على العموم المغرب أقوى و ديما مغرب و الصحراء في مغربها إنتهى الكلام
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36
29 - Ayoub الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:11
Bravoooooo…., les renards du Sahara Marocain
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12
30 - بوشعيب الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:11
مبروك للمغاربة على الفوز وألف مبروك ان شاء الله كأس العالم
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19
31 - مغربي الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:18
هنيئا للمنتخب الوطني للفوت صال وأشد بحرارة على يد المدرب القدير السيد هشام الدكيك ،وهذه المرة الوحيدة التي أيدت فيها المسؤلين في ج.م.ف.ص عندما منحوا المدرب المقتدر مزيدا من الوقت ،النتيجة والحمد لله غنية عن كل تعبير واتمنى التشبث بهاذا المدرب ومنحه الصلاحيات والإمكانات للازمتين لنبقى بحول الله دائما في القمة ،وأخيرا أتمنى من الله سبحانه وتعالى مزيدا من التقدم ،والازدهار والرقي في جميع المجالات لمغربنا الحبيب
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15
32 - رشيد اسبانيا الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:19
هنيئا وألف مبروك للمنتخب المغربي!
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7
33 - benissnassen الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:19
Gagner cette finale a Layoune toute un symbole Bravo les gars vous etiez des guerriers
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10
34 - مغربي الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:20
هنيئا للمغاربة المغرب الاحرار بالفوز المنتخب الوطني مستحق على منتخب مصري شقيق عن جدارة واستحقاق في عاصمة الأقاليم جنوبية العيون انه فوز التاريخي له دلالات و رساءل عدة متعددة للأصدقاء و أشقاء و حتى أعداء ان الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من المغرب إلى أن يرث الله الأرض و من عليها مهما كلفت من التضحيات.
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13
35 - خالد الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:23
للأسف المنتخب المصري بعيد كل البعد عن الروح الرياضية وهنيئا للمنتخب المغربي بهذا التتويج
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15
36 - احمد الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:25
المصريين دائما هكدا ربحوا كا يعطيوها للتبلبيل و التفرويح و احنا احنا مصر ام الدنيا..... ادا خسرو يبررون فشلهم بشتى الوسائل الواهية و انهم مظلومون.
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14
37 - رجاوي بهولندا الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:27
مشاء الله عليكم أولاد بلادي ربي يحفضكم متعتوننا كتيرا.
تحية لأهاليننا في الصحراء المغربية،بدوركم كنتم أسياد المدرجات لا تنقصكم شيئ.المتعة والحماس في التشجيع روعة.
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13
38 - zemmour الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:28
برافو برافو برافو،لعب ولا أروع،قتالية،تكتيك،تنظيم محكم،لعب جماعي...مبرووووك وتحية صادقة لكل اللاعبين والفريق التقني...
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14
39 - Ahmed.t الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:30
ديما مغرب انتصار مستحق على الفراعنة ،المزيد من التفوق إنشاء الله.
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14
40 - MAGHREBI NAFSS السبت 08 فبراير 2020 - 00:06
فرق قوي فعلا أتحفنا بعرض من العيار الثقيل.إنهم حقا أسود التهمت فراعنة مصر .تحية لهم و للمدرب الكفء ولكل الطاقم.
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7
41 - Youssef السبت 08 فبراير 2020 - 00:08
مبروك المنتخب الوطني.دراري تبارك الله مجهدين.ومع احترامي.اكبر بكايا ف العالم هم المصريين و زيد عليهم التوانسة
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6
42 - nkki السبت 08 فبراير 2020 - 00:27
ولاد الشعب الي عليهم داروه خاص المسؤولين اديرو الي عليهم
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7
43 - محمد السبت 08 فبراير 2020 - 00:43
مهمة. ناححة. الف. مبروك. في. انتظار. الافضل. في. ما. هو. قادم. ان شاء. الله
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6
44 - Salam السبت 08 فبراير 2020 - 00:47
Bravo , bravo , bravo, c'est un message clair , pour le monde entier , nous avons gagné sur notre Sahara marocain , grâce à notre courage. on y les meilleures ...salam .
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