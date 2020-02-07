المغرب يسحق مصر ويتوّج بكأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة

هسبريس من الرباط

توج المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الجمعة في مدينة العيون، بكأس إفريقيا بعد انتصاره ضمن المواجهة النهائية التي جمعته بالمنتخب المصري.

وتفوق "أسود الفوتسال"، أمام جمهور غفير غصت به "قاعة الحزام"، على "الفراعنة" بحصة 5-0؛ منتزعا بذلك التتويج الثاني من نوعه بعد إنجاز سنة 2016 بجنوب إفريقيا.

المنتخب المغربي كان قد ضمن بطاقة تأهله إلى كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، المرتقب تنظيمها بليتوانيا، إلى جانب المنتخب المصري ومنتخب أنغولا، المتوّج ببرونزية دورة "العيون 2020".

اللاعب سفيان المسرار افتتح حصة التسجيل للمنتخب الوطني المغربي بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة النهائية، بعد تسديدة قوية هزمت الحارس المصري.

وأضاف المغاربة الهدف الثاني في مرمى شوبير، عند حدود الدقيقة 12، بعد عملية هجومية منسقة تجاوزت الخطة الدفاعية المصريّة وجعلت اللاعب عبد اللطيف فاتي يضاعف غلة التسجيل.

الدقيقة 17 حملت الإصابة الثالثة لـ"أسود الفوتسال"، بطريقة بديعة من اللاعب سفيان مسرار، لتصعّب بذلك النخبة الوطنية مهمة منتخب "الفراعنة"، الذي راهن على استدراك تأخره في النتيجة.

وفي مستهل الجولة الثانية، تحديدا بعد دقيقتين ونصف من صافرة استئناف المواجهة، جاء الهدف الرابع للمنتخب الوطني المغربي، وكان من توقيع اللاعب أنس العيان بعد تمريرة دقيقة من المسرار.

وعمّق "أسود الأطلس" النتيجة في الدقيقة 7 من الشوط الثاني، بضربة هوائية للاعب سعد كنية، إذ مرت الكرة بين حارس المرمى وآخر لاعب مصري، مسجلا بذلك الهدف الخامس للمنتخب المغربي.

جدير بالذكر أن مقابلة تحديد المركز الثالث في كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة جمعت ليبيا وأنغولا، اليوم الجمعة أيضا، وانتهت بفوز المنتخب الأنغولي بهدفين نظيفين.