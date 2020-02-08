جمهور "المغرب الفاسي" يحتج على أزمة الملعب

رشيد الكويرتي بفاس (صور: سعد القادري)

احتج العشرات من أنصار فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، الجمعة، أمام مقر ولاية جهة فاس مكناس، الكائن بشارع علال بنعبد الله وسط مدينة فاس، على تواصل إغلاق ملعب الحسن الثاني في وجه فريقهم.

واحتشد المشاركون في هذه الوقفة، التي دعت إليها مجموعة "ألتراس فطال تيغرس"، على طول جهة الشارع المقابلة لمقر ولاية الجهة، رافعين شعارات ولافتات تعبر عن سخطهم من استمرار استقبال نادي المغرب الفاسي للفرق التي يواجهها، برسم البطولة الوطنية للقسم الثاني، خارج مدينته، جراء تأخر فتح ملعب الحسن الثاني، الذي يخضع منذ مدة لسلسلة من الإصلاحات.

وحملت "الألتراس" مسؤولية تأخر افتتاح الملعب لمجلس المدينة، حيث صبت عليه جام غضبها. ورفعت شعارات أكدت فيها أنها لن تصمت إلى أن تتم إعادة فتح الملعب، مرددة جملة من الشعارات الساخطة، من قبيل: "الجمهور كيعاني.. والحسن الثاني"، و"وامجلس المدينة.. وشنو بغيتو فينا"، و"واحنا ماشي سياسيين.. واحنا جماهير محرومين".

جمال الطاهري، عضو "ألتراس فطال تيغرس"، قال إن "هذه الوقفة جاءت للمطالبة بتسريع وتيرة إنجاز الأشغال بملعب الحسن الثاني حتى يتمكن فريق المغرب الفاسي من الاستقبال فيما تبقى من دورات البطولة بملعبه بمدينة فاس، ولإنصاف الجماهير بتمكينها من متابعة فريقها على أرضية ميدانه".

وأضاف الطاهري، في تصريح لهسبريس، أنه "لا يعقل أن يظل فريق بحجم المغرب الفاسي، في مدينة مثل فاس، بدون ملعب"، مطالبا مجلس المدينة بعدم التماطل في فتح ملعب الحسن الثاني إنصافا لفريق المغرب الفاسي ولجماهيره العريضة.