العيون تتعزز بأكاديمية لتطوير كرة القدم المغربية

هسبريس من العيون

في سابقة هي الأولى من نوعها بالأقاليم الجنوبية، تم توقيع اتفاقية شراكة تهم إنشاء أكاديمية جهوية لكرة القدم بمدينة العيون.

وستكلف هذه الاتفاقية، التي أشرف على توقيعها أمس الجمعة عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، ما يناهز 100 مليون درهم كغلاف مالي لإنجازها، وستقام على مساحة 10 هكتارات بالمدخل الجنوبي للمدينة.

المشروع الذي حُددت مدة إنجازه في 18 شهرا، سيضم فندقا مصنفا بطاقة استيعابية تصل إلى 100 سرير، ومركّبا تعليميا (ابتدائي/ إعدادي/ ثانوي)، وأربعة ملاعب بالمواصفات الدولية، ومسبحا مغطى، ومطعما متكاملا، ومصحة رياضية، وقاعة للتدريب، فضلا عن العديد من المرافق الرياضية المختلفة.

الأكاديمية التي تعد الخامسة من نوعها على المستوى الوطني، والتي صادق على إنشائها المجلس الجماعي لمدينة العيون خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020، ستمكن من توفير فرص عمل قارة لأبناء الأقاليم الجنوبية في مجالات التكوين والإدارة الرياضية.

وفي هذا الصدد، قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن "الاتفاقية الموقعة تُعد مكسبا حقيقيا لمدينة العيون"، مضيفا أنها "ستعزز مكانة البنية التحتية الرياضية التي تحتلها جهة العيون الساقية الحمراء على الصعيد الوطني".

وأشار المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "الاتفاقية المبرمة مع المجالس المنتخبة بالعيون تدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتزويد وتمكين كل جهات المملكة من مراكز التكوين"، موردا أن "الاستراتيجية الوطنية تستجيب إلى كل المعايير التقنية الدولية بهدف تطوير لعبة كرة القدم ببلادنا".

وأبرز المتحدث أن "سنتين من العمل الجاد لإنجاز أكاديمية كروية بجهة العيون ستكون كفيلة بتحقيق آلية متقدمة للاشتغال وتطوير إمكانيات الشباب في هذه الأقاليم".

من جانبه، أكد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجماعي للعيون، أن "الأكاديمية ستنجز خلال سنتين بتمويل مشترك من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (70 مليون درهم)، ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء (20 مليون درهم)، ومجلس جماعة العيون (10 ملايين درهم)".

كما أبدى المسؤول المحلي ذاته، في تصريحات للصحافة، ارتياحه لكون الأمر يتعلق بـ "نقلة نوعية تنضاف لسجل البنيات التحتية التي ترى النور دوريا بمدينة العيون وتستفيد منها ساكنتها وساكنة عموم الأقاليم الجنوبية".