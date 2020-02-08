عموتة يستدعي 27 لاعبا إلى معسكر المعمورة

هسبريس - متابعة

وجه مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، الحسين عموتة، الدعوة إلى 27 لاعبا للمشاركة في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة (سلا)، في الفترة ما بين 10 و13 فبراير الجاري.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاعبين المحليين لنهائيات كأس إفريقيا التي ستجرى أطوارها بالكاميرون شهر أبريل المقبل.

وكان المنتخب الوطني للاعبين المحليين، قد خاض تجمعا إعداديا مغلقا ما بين ثالث وسادس فبراير الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة بمشاركة 26 لاعبا.

وفي ما يلي قائمة بأسماء اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة:

1- محمد أمسيف الفتح الرياضي

2- هشام المجهد اتحاد طنجة

3- زهير لعروبي نهضة بركان

4- عمر النمساوي نهضة بركان

5- زكرياء فاتي يوسفية برشيد

6- عبد الله خفيفي مولودية وجدة

7- آدم النفاتي مولودية وجدة

8- إسماعيل خافي مولودية وجدة

9- المهدي قرناص الدفاع الحسني الجديدي

10- شعيب المفتول الدفاع الحسني الجديدي

11- أنس الباش الفتح الرياضي

12- رضا الجعدي الفتح الرياضي

13- سعد اللمطي نهضة أتليتك زمامرة

14- عماد عاطف الله نهضة أتليتك زمامرة

15- سفيان البوفتيني حسنية أكادير

16- إسماعيل المقدم نهضة بركان

17- عبد الكريم باعدي حسنية أكادير

18- محمد الناهيري الوداد الرياضي

19- العربي الناجي. نهضة بركان

20- وليد الكارتي الوداد الرياضي

21- يحيى جبران الوداد الرياضي

22- زكرياء حدراف نهضة بركان

23- بديع أووك الوداد الرياضي

24- كريم البركاوي حسنية أكادير

25- يوسف الفحلي حسنية أكادير

26- إسماعيل الحداد الوداد الرياضي

27- رضا الهجهوج أولمبيك خريبكة