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الرئيسية | رياضة | بدر هاري يتعافى من الإصابة ويعود إلى التداريب

بدر هاري يتعافى من الإصابة ويعود إلى التداريب

بدر هاري يتعافى من الإصابة ويعود إلى التداريب
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الأحد 09 فبراير 2020 - 09:39

أعلن البطل العالمي المغربي بدر هاري عن عودته إلى التداريب، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في نزاله الأخير أمام خصمه الهولندي ريكو فيرهوفن، شهر دجنبر الماضي.

ونشر هاري صورة له على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطها في إحدى حصصه التدريبية، معلقها عليها بعبارة: "العودة إلى شغفي الوحيد".

وارتباطا بالموضوع أكد بيتر كوينت المتحدث باسم هيئة الفنون القتالية الهولندية، استنادا إلى النتائج التي توصل إليها مراقبو الاتحاد خلال "نزال القرن" الأخير الذي جمع هاري بريكو وفقا لموقع "المرصد" أن رياضة "الكيك بوكسينغ" في هولندا أصبحت لها شعبية جارفة، حيث بلغ عدد المتفرجين الذين تابعوا النزال من الحلبة 31000 متفرج، وأكثر من 3.5 ملايين متفرج على التلفاز، بالرغم من التوقيت المتأخر الذي لعب فيه النزال.

جدير بالذكر، أيضا، أن البطل المغربي هاري كان قد خسر نزاله أمام ريكو فيرهوفن بعدما لم يقوَ على مواصلة النزال بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الجولة الثالثة.

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