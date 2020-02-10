مشجعون ينددون بـ"الفساد" داخل رجاء بني ملال

هسبورت من الدار البيضاء*

أعلن المكتب المديري لرجاء بني ملال عن عقد جمعه العام الاستثنائي يوم الجمعة 28 فبراير الجاري كتاريخ جديد، إذ سيتضمن جدول أعمال الجمع غير العادي الاطلاع على الوضعية المالية الراهنة وحصرها، والمصادقة على استقالة رئيس الفريق، وكذا تعيين لجنة مؤقتة تتكلف بتصريف الأمور وتدبير ملف الانخراط.

وفي سياق متصل، أصدر فصيل "ستار بويز"، المساند للفريق، بلاغا طالب من خلاله والي جهة بني ملال بالتدخل والوقف على المرحلة الانتقالية لتمر في منتهى الحياد وفي مستوى تطلعات الجماهير الملالية، وكذا محاسبة كل من تطاول على المال العام للفريق وتفعيل الدستور الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما طالب الفصيل المذكور عبر بلاغه إلى إبعاد أصحاب السوابق في تسيير رجاء بني ملال وفتح باب الانخراط أمام الأشخاص الذين يتوفرون على مشاريع ورؤية للنهوض بالفريق.

وورد في بلاغ فصيل "ستار بويز": "بعد توالي الخيبات والانتكاسات وفي ظل الأزمة التسييرية والتي تظهر للعالم أجمع واحدة من صور الفساد بمدينة الخضرة والجمال، ففارس عين أسردون -وبعد مرور 15 دورة - يقبع في آخر الترتيب بدون أي انتصار برصيد 3 نقاط في سابقة ربما ببطولة الدرجة الأولى".

وأضاف نص البلاغ: "على إثر ذلك ورد قبل أيام ومن الصفحة الرسمية للنادي بأن رئيس الفريق والذي قدم استقالته المتأخرة والمقبولة من طرفنا كجماهير بعد فشله الواضح في الرقي باسم رجاء بني ملال بل ومساهمته الجلية في تلطيخ هذا الأخير بالذل والعار، كما ورد أن السلطات المحلية ستزكي عدة أوجه معروفة عند الصغير قبل الكبير، المتتبع البعيد قبل القريب والتي لها ماضي أسود في تسيير الرجاء الملالي".

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