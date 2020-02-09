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كُتّاب وآراء
جمهور الزمالك المصري يغدق الألقاب على بنشرقي
خطف الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك المصري لكرة القدم، الأنظار إلى موهبته وإمكاناته بعد المستوى الثابت واللافت الذي ظهر به بقميص ناديه منذ بداية الموسم الحالي.
واختير المهاجم السابق لفريقي المغرب الفاسي والوداد الرياضي كأفضل لاعب في الأسبوع في الدوري المصري مناصفة مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، وذلك بعد إسدال الستار على منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري المصري بلقاء بيراميدز والأهلي (1-2).
وجاء اختيار بنشرقي كنجم الأسبوع بعدما تسبب في ركلة جزاء لصالح فريقه سجل منها اللاعب محمود علاء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة كما منح تمريرة "أسيست" للاعب أحمد سيد، سجل منها الهدف الثاني في شباك حرس الحدود، بينما لعب ديانج دور البطولة في فوز فريقه على بيراميدز بتسجيل هدف والمساهمة في أخر.
وتقاطرت عبارات المدح والإطراء على اللاعب بنشرقي من جماهير الزمالك التي باتت تلقبه بـ"بن قلبي"، و"موزع الهدايا" على زملائه فوق أرضية الميدان، كما تصنف المهاجم المغربي كأفضل صفقة تم إبرامها في الدوري هذا الموسم.