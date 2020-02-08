ضغط كبير يواجه لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية

هسبورت - آمال لكعيدا*

في وقت عبرت فيه مجموعة من أندية القسم الوطني الأول عن رغبتهم من الاستفادة من فترة راحة قصيرة، بين شطري الذهاب والإياب، كما جرت بذلك العادة، استقرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على قرار تأجيل التوقف إلى آخر الشهر المقبل، تزامنا مع تواريخ "الفيفا" واستعدادات المنتخبات الوطنية وانطلاق منافسات "الشأن".

وأكد مصدر من العصبة الاحترافية، في تصريح لـ"هسبورت"، أن أعضاء العصبة ورغم توصلهم بطلبات من الأندية للاستفادة من فترة توقف قصيرة، تفصل شطري الذهاب والإياب من منافسات البطولة، قرروا الاستقرار على قرار المكتب المديري للجامعة، الذي اتُّخذ منذ أشهر، بتأجيل التوقف إلى مارس المقبل.

وتوجد لجنة البرمجة، المنضوية تحت لواء العصبة الاحترافية، تحت ضغط كبير، خصوصا وأنها ستضطر لتوقيف البطولة على الأقل شهرا، بداية من 18 مارس المقبل، موعد انطلاق تواريخ "الفيفا"، لفسح المجال أمام المنتخب الوطني للاستعداد، ثم لخوض المنتخب المحلي معسكرا مغلقا قبل موعد بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ثم عند انطلاق منافسات "الشأن"، والذي سيستمر من 4 إلى 25 أبريل، ما يعني توقّفا قد يصل أزيد من 40 يوما في حال بلوغ "الأسود" نهائي المنافسة القارية.

وبات وجود المنتخب المحلي يُشكل عبئا على بعض الأندية التي تكون مضطرة للتخلي عن عدد كبير من لاعبيها لفائدة منتخب الحسين عموتة، خصوصا في ظل الإصابات المتكررة التي تلحق بهؤلاء، فضلا عن العياء في ظل التزامات 4 أندية التي تشكل عمود المنتخب المحلي في المنافسات القارية، علما أن الرجاء ينافس على واجهتين خارجيتين.

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