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الرئيسية | رياضة | "فيفا" يحتفي باللقب الإفريقي لـ"منتخب الفوتسال"

"فيفا" يحتفي باللقب الإفريقي لـ"منتخب الفوتسال"

"فيفا" يحتفي باللقب الإفريقي لـ"منتخب الفوتسال"
هسبريس من الرباط
الأحد 09 فبراير 2020 - 03:30

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتهانيه للمنتخب المغربي بمناسبة فوزه، للمرة الثانية على التوالي، بلقب كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة "المغرب 2020" في مدينة العيون.

وعبر الاتحاد، في صفحته على موقع "تويتر"، عن تهانيه للمغرب الذي يحتفظ بلقبه في كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، معلنا أن "أسود الفوتسال" سيمثلون إفريقيا في كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة 2020، في ليتوانيا، مع مصر وأنغولا.

وكان المنتخب الوطني المغربي فاز بلقب كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، أول أمس الجمعة في مدينة العيون، أمام نظيره المصري بخمسة أهداف نظيفة.

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