24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:15
|13:47
|16:42
|19:09
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحبّ في زمن "كورونا" .. عرس جماعي يتحدى انتشار الفيروس
- مؤرخ المملكة يدعو إلى النهوض بالتراث الشعبي عبر الفرجة والنكتة
- الدار البيضاء تنفتح على الجامعات لتطوير "مختبر الوقاية الصحية"
- أمريكا تدعم إقامة حوار مع معارضي "صفقة القرن"
- جامعيون يحتجون بمقاطعة لقاء "الباشلور" بسلا
الدار البيضاء تنفتح على الجامعات لتطوير "مختبر الوقاية الصحية" (5.00)
القصة الحقيقية لبناء وتجهيز مستشفى "ووهان" في 10 أيام بالصين (5.00)
الملك محمّد السادس يهنّئ "منتخب الفوتسال" بإحراز كأس إفريقيا (5.00)
معرض صور فوتوغرافية يعيد الحياة إلى "أشهر سيارة" في المغرب (5.00)
- أخنوش: المشاريع الملكية تحسّن عيش الصيادين - (97)
- القصة الحقيقية لبناء وتجهيز مستشفى "ووهان" في 10 أيام بالصين - (82)
- "قافلة الأحرار" تصغي إلى مشاكل وانتظارات القاطنين في إقليم وزّان - (52)
- فيروس "كورونا" .. خفافيش وثعابين وآكل نمل في "قفص الاتهام" - (43)
- أوزين: صراعات "خاوْية" داخل الحركة .. وهذا موقفي من العنصر - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"فيفا" يحتفي باللقب الإفريقي لـ"منتخب الفوتسال"
تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتهانيه للمنتخب المغربي بمناسبة فوزه، للمرة الثانية على التوالي، بلقب كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة "المغرب 2020" في مدينة العيون.
وعبر الاتحاد، في صفحته على موقع "تويتر"، عن تهانيه للمغرب الذي يحتفظ بلقبه في كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، معلنا أن "أسود الفوتسال" سيمثلون إفريقيا في كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة 2020، في ليتوانيا، مع مصر وأنغولا.
وكان المنتخب الوطني المغربي فاز بلقب كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، أول أمس الجمعة في مدينة العيون، أمام نظيره المصري بخمسة أهداف نظيفة.