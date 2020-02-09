مصدر جامعي: جهات معادية للمملكة المغربية تستهدف فوزي لقجع

هسبريس من الرباط

نفى مصدر مسؤول من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جملة وتفصيلاً، صحة ما ورد من اتهامات في حق فوزي لقجع، رئيس الجامعة النائب الثاني لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

وأكد المصدر، في توضيح لهسبريس، أن "المعطيات المتعلقة بفوزي لقجع التي نشرها موقع Fifacolonialism، والذي يديره شخص ليبيري موقوف من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمدة 10 سنوات غير صحيحة بتاتاً، ولا وجود لها أصلا ضمن الوثيقة المسربة التي جرى تداولها من قبل كبريات وسائل الإعلام الدولية".

وأضاف المصدر ذاته، أن تقرير الافتحاص لا يتضمن أي معطيات لا من قريب أو من بعيد تتعلق بفوزي لقجع، مشيرا إلى أن "الجامعة المغربية لكرة القدم هي التي تحملت مصاريف تكاليف جنازة والد محمد احتارين، وهذا أمر جاري به العمل ولا علاقة للكاف بهذه الأمور".

وتابع المتحدث موضحاً: "أن الجامعة المغربية لكرة القدم هي التي تساعد جميع اللاعبين المغاربة وتقدم لهم مساعدات في حالة الفواجع"، إذن ما دخل الكاف في جنازة والد احتارين؟".

وكان الموقع المذكور، قال إن "فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم النائب الثاني لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة المالية داخل الاتحاد الكروي، طالب "الكاف" بتكاليف مصروفاته والأموال التي دفعها لجنازة والد محمد احتارين في 10 أكتوبر 2019 من أموال خزينة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ليقوم المغربي معاذ حجي، سكرتير "الكاف"، بصرف تلك الأموال بدون أي مستندات رسمية لذلك".

وبخصوص كرة القدم النسائية، أوضح المصدر ذاته، أن الجامعة المغربية لكرة القدم هي التي نظمت هذه الندوة وفقا لدفتر تحملات واضح"، وزاد أن "الجامعة تحملت جميع مصاريفها وجاء تنظيمها في إطار التعاون الإفريقي، ولا علاقة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بهذه الندوة".

صاحب هذه المعطيات المغلوطة، وفق المصدر ذاته، هو "شخص ليبيري، جرى توقيفه لمدة 10 سنوات بسبب الاختلالات التي ضبط بها، ليقوم بعد ذلك بإنشاء موقع تحت اسم "فيفا الاستعمار" (Fifacolonialism).

وأوردت المعطيات ذاتها، أن "هذا الموقع، الذي عمد إلى ترويج هذه المعطيات، يضم جهات في جنوب إفريقيا والجزائر معروفة بعدائها للمملكة المغربية، لذلك تحاول النيل من فوزي لقجع، خصوصا بعد النجاحات التي حققها في الفترة الأخيرة".

وكان كل من الاتحاد الجزائري لكرة القدم واتحاد الكرة الجنوب إفريقي، قررا مقاطعة الدورة السادسة من كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، بسبب انعقاد التظاهرة الرياضية في عاصمة الأقاليم الجنوبية العيون.