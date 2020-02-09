"الكاف" يرد على اتهامات الفساد ويهدد بالقضاء

هسبريس من الرباط

فند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الأحد، صحة التقارير الصحافية التي جرى تداولها بخصوص وجود عملية اختلاس من ماليته وفساد مسؤولي الكرة الإفريقية.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن "الإصلاحات الهيكلية للكاف سوف تستمر على الرغم من محاولات تعطيل هذه العملية عن طريق الصحافة"، مشيرا إلى أن "اللجنة التنفيذية للاتحاد تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع مؤلفي الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة، والتي جرى تداولها في الصحافة وعلى الشبكات الاجتماعية".

وأوضح بيان "الكاف" أن "اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافقت على عملية التدقيق العام في الحسابات بتاريخ 11 أبريل 2019، وهي اللجنة التي طلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة شراكة لمدة 6 أشهر من أجل الإصلاحات".

ولفت المصدر ذاته إلى أنه "جرى اتخاذ العديد من التدابير الهيكلية قبل وأثناء الشراكة لمدة 6 أشهر مع الفيفا، وتتعلق هذه التدابير بالحكامة والإدارة اليومية لشؤون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبالتالي سوف نستمر في هذا الطريق للإصلاح وإيصال الاتحاد إلى أفضل المعايير الدولية".

وتابع "الكاف" أن "اللجنة التنفيذية حددت تاريخ 14 فبراير 2020 لإقرار خارطة الطريق 2020-2021 التي سوف تأخذ في الاعتبار التوصيات المختلفة، وسوف يسمح التواصل المنتظم والشفاف لجميع المراقبين وعشاق كرة القدم الإفريقية بالحكم على التقدم المحرز".

وكانت تقارير صحافية قد أوردت أن عملية التدقيق المالي اكتشفت وجود فجوة مالية تصل إلى 24 مليون دولار في حسابات "الكاف" دون وجود أي سندات تثبت وجوه صرف تلك المبالغ الكبيرة.