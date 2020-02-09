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الرئيسية | رياضة | "الكاف" يرد على اتهامات الفساد ويهدد بالقضاء

"الكاف" يرد على اتهامات الفساد ويهدد بالقضاء

"الكاف" يرد على اتهامات الفساد ويهدد بالقضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 09 فبراير 2020 - 20:40

فند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الأحد، صحة التقارير الصحافية التي جرى تداولها بخصوص وجود عملية اختلاس من ماليته وفساد مسؤولي الكرة الإفريقية.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن "الإصلاحات الهيكلية للكاف سوف تستمر على الرغم من محاولات تعطيل هذه العملية عن طريق الصحافة"، مشيرا إلى أن "اللجنة التنفيذية للاتحاد تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع مؤلفي الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة، والتي جرى تداولها في الصحافة وعلى الشبكات الاجتماعية".

وأوضح بيان "الكاف" أن "اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافقت على عملية التدقيق العام في الحسابات بتاريخ 11 أبريل 2019، وهي اللجنة التي طلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة شراكة لمدة 6 أشهر من أجل الإصلاحات".

ولفت المصدر ذاته إلى أنه "جرى اتخاذ العديد من التدابير الهيكلية قبل وأثناء الشراكة لمدة 6 أشهر مع الفيفا، وتتعلق هذه التدابير بالحكامة والإدارة اليومية لشؤون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبالتالي سوف نستمر في هذا الطريق للإصلاح وإيصال الاتحاد إلى أفضل المعايير الدولية".

وتابع "الكاف" أن "اللجنة التنفيذية حددت تاريخ 14 فبراير 2020 لإقرار خارطة الطريق 2020-2021 التي سوف تأخذ في الاعتبار التوصيات المختلفة، وسوف يسمح التواصل المنتظم والشفاف لجميع المراقبين وعشاق كرة القدم الإفريقية بالحكم على التقدم المحرز".

وكانت تقارير صحافية قد أوردت أن عملية التدقيق المالي اكتشفت وجود فجوة مالية تصل إلى 24 مليون دولار في حسابات "الكاف" دون وجود أي سندات تثبت وجوه صرف تلك المبالغ الكبيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - FIFA الأحد 09 فبراير 2020 - 18:43
ce qu'il faut pour réfuter ces accusations c une réponse urgente de la FIFA
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4
2 - oujdi الأحد 09 فبراير 2020 - 18:43
هل هذه التقارير صادرة عن Fifa ou Caf ?
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2
3 - someone الأحد 09 فبراير 2020 - 21:17
الذي يحز في النفس هو وجود أبناء جلدتنا الذين إلتقطوا طعم أعداء وحدتنا الترابية و سارعوا في ترويج هذه المغاطات. المغرب أكبر من أن يختزل في نادي رياضي واحد.. حتى و لو كان مسؤولينا فاسدين فلا يجب أن نصفق للعدو.
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3
4 - مغربي حر الأحد 09 فبراير 2020 - 21:17
ليس هناك أي فساد بل الحقد المصري لايطيقو أن يكون مغربي في مركز القرار وهدا تشويش هدا المكتب الدي وجد اختللات كبرى وعليه الاصلاح
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3
5 - تايكة غرماد الأحد 09 فبراير 2020 - 21:39
لا يمكن ربط الوطن بتصرفات شخص ما !!! يجب عدم ربط تصرف شخص مهما كان شاته بأمن البلد والوحدة الترابية وتكريس التقديس !!
يجب الرد بشكل عملي وواقعي وعدم الدخول في متاهات الكلام الفارغ ألذي لا يقتنع به احد في الخارج !!
يجب إدارة المشكل بطريقة احترافية وعدم اللعب على العواطف والخطابات الاستهلاكية التي تستعمل في الداخل لاقناع البسطاء من القوم !!
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