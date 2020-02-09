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الرئيسية | رياضة | المغرب يحرز لقب البطولة الإفريقية للكراطي بطنجة

المغرب يحرز لقب البطولة الإفريقية للكراطي بطنجة

المغرب يحرز لقب البطولة الإفريقية للكراطي بطنجة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 09 فبراير 2020 - 19:30

أحرز المغرب، الأحد، لقب البطولة الإفريقية للكراطي في جميع الفئات التي احتضنتها قاعة الزياتن بطنجة على مدى ثلاثة أيام.

ونال المغرب اللقب بعد انتزاعه 37 ميدالية (15 ذهبية و13 فضية و9 برونزية)، متقدما على مصر بمجموع 39 ميدالية (11 ذهبية 19 فضية و9 برونزية).

وتليها الجزائر في المركز الثالث بمجموع 20 ميدالية (9 ذهبية و4 فضية و7 برونزية).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طارق بن زياد الجزائري الأحد 09 فبراير 2020 - 20:47
ألف مبروك للجزائر البلد القارة الفوز بالمرتبة الثالثة
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-14
2 - وجدي الأحد 09 فبراير 2020 - 21:06
الف مبروك لابطالنا بهدا التتويج القاري المستحق وانشاء الله ستكون ميداليات اولمبية للمغرب في هدا الصنف الرياضي في طوكيو.كما اهنىء ابطال مصر بنيلهم المرتبة الثانية.صراحة لم اشاهد الا ابطال المغرب ومصر في هده الدورة اما البقية فمن اجل كسب الخبرة
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3
3 - بلي محمد المملكة المغربية الأحد 09 فبراير 2020 - 21:33
هل يسمح لنا المنبر بوضع كلمة شبه قصيرة شكرا الرياضة تفخر ببعض الصور منها متميزة بين قوسين كالجري كارماية الرمح كالسباحة كاركوب الخيل والدي دكرته له تاريخ قديم جد ا جد ا ثم كرة القدم الحديثة وكرة السلة وكرة الثنس المنافسة ثم الحركات الدفاعية وبلغة لاختصار لاعن ضعف لعبة الكراطي هده اللعبة كانت سببا لبعض بين قوسين كدالك العشاق لسينما الدخول لعالمها في بعض لادوار فقط فالمملكة من حقها ان تفخر بكل من اظهر شجاعة رياضية وفاز بالجائزة الدهبية او الفضية هنا او هناك شكرا ثانية للمنبر
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