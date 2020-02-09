المغرب يحرز لقب البطولة الإفريقية للكراطي بطنجة

هسبريس - و.م.ع

أحرز المغرب، الأحد، لقب البطولة الإفريقية للكراطي في جميع الفئات التي احتضنتها قاعة الزياتن بطنجة على مدى ثلاثة أيام.

ونال المغرب اللقب بعد انتزاعه 37 ميدالية (15 ذهبية و13 فضية و9 برونزية)، متقدما على مصر بمجموع 39 ميدالية (11 ذهبية 19 فضية و9 برونزية).

وتليها الجزائر في المركز الثالث بمجموع 20 ميدالية (9 ذهبية و4 فضية و7 برونزية).