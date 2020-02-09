الفوز على الحسنية يضع المولودية في المركز الثالث

هسبريس - و.م.ع

فاز فريق مولودية وجدة على ضيفه فريق حسنية أكادير بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة برسم مؤجل الدورة الـ15 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي مولودية وجدة اسماعيل خافي (د48) ولمين دياكيتي (د88)، فيما وقع هدف حسنية أكادير كريم البركاوي (د50).

وارتقى فريق مولودية وجدة بعد هذا الفوز من المركز الرابع إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة، فيما ظل فريق حسنية أكادير في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.