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الرئيسية | رياضة | الفوز على الحسنية يضع المولودية في المركز الثالث

الفوز على الحسنية يضع المولودية في المركز الثالث

الفوز على الحسنية يضع المولودية في المركز الثالث
هسبريس - و.م.ع
الأحد 09 فبراير 2020 - 19:20

فاز فريق مولودية وجدة على ضيفه فريق حسنية أكادير بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة برسم مؤجل الدورة الـ15 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي مولودية وجدة اسماعيل خافي (د48) ولمين دياكيتي (د88)، فيما وقع هدف حسنية أكادير كريم البركاوي (د50).

وارتقى فريق مولودية وجدة بعد هذا الفوز من المركز الرابع إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة، فيما ظل فريق حسنية أكادير في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من الرباط الأحد 09 فبراير 2020 - 22:07
مبروك فوز وجدة و تحية عالية من العاصمة لناس وجدة والمنطقة الشرقية الطيبين خصوصا حي السلام عوينة السراق حيث يوجد والديّ زوجتي..حظ أوفر للحسنية
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10
2 - ميدو الأحد 09 فبراير 2020 - 22:17
فريق المولودية ابان عن مستوى جيد هادا الموسم نتمنى له الاستمرارية لما تبقى من المباريات
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