المغرب الفاسي يستعد للعودة إلى ملعب الحسن الثاني

أوعنا بلعيد

يُنتظر أن يحتضن ملعب الحسن الثاني بمدينة فاس مباراة القمة عن الجولة التاسعة عشرة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الثاني، والتي ستجمع فريق المغرب الرياضي الفاسي (الماص) بضيفه النادي القنيطري نهاية الأسبوع الجاري.

وأعلن "الماص"، عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، أن ملعب الحسن الثاني بات جاهزا لاستقبال المباراة.

وعلى الرغم من بيان "الماص" الرسمي، فإن مصادر هسبريس أكدت أن لجنة جامعية ستعود، يوم الأربعاء المقبل، لمراقبة سير الأشغال.

وحسب رئيس اللجنة، فإن الأشغال انتهت بنسبة 90 في المائة، كما توجد بعض الملاحظات الأمنية التي يجب الاستجابة لها.

وأضافت المصادر نفسها أنه في حال أشرت اللجنة الجامعية على عدم جاهزية الملعب من جميع الجوانب، فإن "الماص" سيتعذر عليه الاستقبال بملعب الحسن الثاني كما هو الحال منذ بداية الموسم الحالي.

ولم يتمكن ناديا فاس ("الماص" و"الواف") من الاستقبال بالعاصمة العلمية منذ بداية الموسم الحالي، بسبب الإصلاحات الجارية بالمركب الرياضي بطريق صفرو وبملعب الحسن الثاني، وقد بات هذا الأخير قريبا أكثر من أي وقت مضى لاحتضان مباريات النمور الصفر والبيانكونيري.

واحتضن الملعب الشرفي بمكناس، نهاية الأسبوع الماضي، مباراة الديربي بين "الماص" و"الواف" في إطار الجولة الـ18 من منافسات الدوري الوطني الاحترافي في قسمه الثاني في المواجهة التي انتهت بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف واحد.

وأكد النمور الصفر أن المباراة "شهدت ظلما تحكيميا واضحا في حق فريق المغرب الفاسي، حيث تغاضى الحكم جلال جيد عن ضربتيْ جزاء واضحتين، الشيء الذي أثر على نتيجة المقابلة".

وأكد "الماص" أنه، بناء على إثر هذه المجزرة التحكيمية، قرر مسؤولو الفريق تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الحكم الذي أدار اللقاء.