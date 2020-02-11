زياش يتعافى من الإصابة ويخوض تداريب ناديه

أوعنا بلعيد

تلقى الطاقم التقني لفريق أياكس أمستردام لكرة القدم خبرا سارا قبل ملاقاة فريق آر كي سي فالفيك، ضمن الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري الهولندي، خلال المواجهة التي سيحتضنها ملعب "يوهان كرويف أرينا" يوم الأحد المقبل.

ويتجلى الخبر السعيد للفريق الهولندي في عودة الدولي المغربي حكيم زياش من الإصابة بعدما استأنف تداريبه اليوم ولأول مرة، منذ لحظة إصابته على مستوى الساق أثناء مواجهة ناديه لسبارتا روتردام يوم الـ19 من الشهر الماضي.

وتحدث الهولندي إيريك تين هاج، مدرب أياكس عن عودة زياش، قائلا: "زياش أحرز تقدما واضحا في برنامج تعافيه، وسيكون متاحا في مواجهة يوم الأحد المقبل".

وأضاف مدرب العملاق الهولندي: "يلعب أياكس مباراة في كأس هولندا يوم الأربعاء أمام فيتيس أرنهيم، وأعتقد أنه من المبكر قليلا الاعتماد على زياش في هذه المباراة، حالته تتحسن يوما بعد آخر، وسيكون جاهزا تماما يوم الأحد المقبل".

وأشاد المدرب ذاته بالنجم المغربي وتأثيره في خططه وعلى المجموعة، موضحا ذلك بقوله: "أعتقد أن زياش قد تغير كثيرا، وقد حدث هذا التحول قبل وصولي بفترة وجيزة، وأود أن أقول بأن المدرب السابق ساهم في ذلك أيضا".

وتابع: "لقد تحول زياش من لاعب فردي إلى صانع ألعاب استثنائي، إنه يتحمل مسؤولياته بشكل كبير، عندما تشاهد ما يفعله بعد خسارة الكرة ترى تصميمه على استعادتها، رغبته في التعافي بسرعة أمر لا يصدق".

وكان مقررا أن يغيب صانع الألعاب المغربي عن الميادين لشهر كامل؛ غير أن سرعة تعافيه بعدما أحرز تقدما في برنامج تعافيه سيعجل بعودته إلى الميادين، وبالتالي تعزيز تركيبة ناديه الرسمية واستعادة خدماته للمقبل من المواعيد.