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الرئيسية | رياضة | الوداد بطلا للخريف بعد التعادل أمام الفتح الرباطي

الوداد بطلا للخريف بعد التعادل أمام الفتح الرباطي

الوداد بطلا للخريف بعد التعادل أمام الفتح الرباطي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:52

أنهى فريق الوداد الرياضي لكرة القدم الشطر الأول من البطولة في صدارة الترتيب، بعد تعادله اليوم الاثنين مع ضيفه الفتح الرباطي بهدف لمثله في مباراة الجولة الـ15 التي احتضنها الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسيطرت عناصر الفريق البيضاوي على مجريات المواجهة، منذ دقائقها الأولى؛ غير أنها بقيت محتشمة دون أن تثمر خلق مناورات هجومية تقلق راحة الحارس الرباطي محمد أمسيف طيلة دقائق النصف ساعة الأولى، في المقابل ركز رفاق هذا الأخير على تحصين الخط الخلفي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي حدود الدقيقة الـ30، تمكن المدافع الودادي الشيخ كومارا من هز الشباك وإحراز هدف التقدم للفريق البيضاوي من ركنية، لتنهي صافرة الحكم عادل زوراق تفاصيل النصف الأول للمواجهة بهدف نظيف للوداد.

وتواصلت المناورات الهجومية للفريق البيضاوي مع بداية مجريات الجولة الثانية، قبل أن يتراجع مردود رفاق العميد إبراهيم النقاش في باقي الدقائق؛ فيما تحرك لاعبو الفتح من الناحية الهجومية، بحثا عن تعديل النتيجة.

ونجح الفريق الرباطي في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الـ84 عن طريق اللاعب نوفل الزرهوني، بتسديدة قوية من خارج معترك العمليات هزم بها الحارس الودادي رضى التكناوتي، لتنتهي تفاصيل المواجهة باقتسام النقاط.

وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ الوداد النقطة 33 في الصدارة، فيما بلغ رصيد الفتح الرباطي النقطة الـ23 في الصف الخامس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - said الاثنين 10 فبراير 2020 - 20:09
انا كودادي مردود الوداد لم يعجبني هذه السنة ولاأظن ان الوداد سيتوج بأي لقب هذه السنة. يبدو أن الناصيري لم يكن موفقا في اختيار دَسابر. لأن بصمته لاتظهر على الوداد. بالنسبة للرجاء كان متواضعا ولولا الالطاف الإلهية لأقصي امس. متولي أصبح يظن نفسه ميسي. يريد فعل كل شيء
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2
2 - هنيئا الاثنين 10 فبراير 2020 - 20:17
هنيئا للفريق الاكثر تتويجا في تاريخ المغرب وشكرا للرئيس الرائع سعيد الناصري ولللاعبين وتحية خاصة لجمهور الحمرا,واقول لمجينينة ماتنساش تشرب حليب سنطرال ههههه مجينينة قال ان الوداد اندمج مع ياسام ههههه
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1
3 - السباعي الاثنين 10 فبراير 2020 - 20:32
دوسابر مدرب ضعيف وقلتها منذ مدة زوران مدرب كبير كان عندو مشكل في الدفاع. مشكل الأندية المغربية هو التسرع في قرارات الإقالة للمدربين.
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