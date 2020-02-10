الوداد بطلا للخريف بعد التعادل أمام الفتح الرباطي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

أنهى فريق الوداد الرياضي لكرة القدم الشطر الأول من البطولة في صدارة الترتيب، بعد تعادله اليوم الاثنين مع ضيفه الفتح الرباطي بهدف لمثله في مباراة الجولة الـ15 التي احتضنها الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسيطرت عناصر الفريق البيضاوي على مجريات المواجهة، منذ دقائقها الأولى؛ غير أنها بقيت محتشمة دون أن تثمر خلق مناورات هجومية تقلق راحة الحارس الرباطي محمد أمسيف طيلة دقائق النصف ساعة الأولى، في المقابل ركز رفاق هذا الأخير على تحصين الخط الخلفي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي حدود الدقيقة الـ30، تمكن المدافع الودادي الشيخ كومارا من هز الشباك وإحراز هدف التقدم للفريق البيضاوي من ركنية، لتنهي صافرة الحكم عادل زوراق تفاصيل النصف الأول للمواجهة بهدف نظيف للوداد.

وتواصلت المناورات الهجومية للفريق البيضاوي مع بداية مجريات الجولة الثانية، قبل أن يتراجع مردود رفاق العميد إبراهيم النقاش في باقي الدقائق؛ فيما تحرك لاعبو الفتح من الناحية الهجومية، بحثا عن تعديل النتيجة.

ونجح الفريق الرباطي في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الـ84 عن طريق اللاعب نوفل الزرهوني، بتسديدة قوية من خارج معترك العمليات هزم بها الحارس الودادي رضى التكناوتي، لتنتهي تفاصيل المواجهة باقتسام النقاط.

وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ الوداد النقطة 33 في الصدارة، فيما بلغ رصيد الفتح الرباطي النقطة الـ23 في الصف الخامس.