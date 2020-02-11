الجيش يفضل عدم المغامرة بـ"أسليم" أمام الرجاء

أوعنا بلعيد

يخوض فريق الجيش الملكي لكرة القدم مباراة القمة المرتقبة يوم غد الأربعاء أمام الرجاء الرياضي، ضمن الجولة الـ15 بالدوري المغربي الاحترافي، بدون خدمات لاعبه رضا أسليم.

وحسب مصدر مسؤول من الفريق العسكري، فإن الطاقم التقني فضّل عدم إشراك اللاعب رضا أسليم أمام الرجاء، بالرغم من تعافيه من تبعات الإصابة التي ألمت به وأبعدته عن الميادين لأكثر من شهرين.

وأضاف المصدر ذاته أن اللاعب سالف الذكر بات جاهزا لخوض المباريات، بعد تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها على مستوى الكتف، وخضع على إثرها لعملية جراحية على الرغم من ذلك يرفض المدرب عبد الرحيم طاليب المغامرة به.

وأوضح المصدر المسؤول من الفريق العسكري أن مباراة الكلاسيكو أمام الرجاء تكون دائما قوية وتشهد ندية كبيرة بين الفريقين واندفاعا بدنيا قويا، كما تتطلب استعدادا مهما جراء الضغط الذي يحيط بها، ومن أجل ذلك تقرر عدم المغامرة باللاعب.

ويريد الطاقم التقني للعساكر إشراك أسليم في مباراة أخرى أقل ضغطا مما تشهده مباريات العساكر أمام النسور الخضر.

ويعتبر اللاعب رضا أسليم من الأسماء التي يعوّل عليها عبد الرحيم طاليب، لا سيما أنه اعتمد على خدماته خلال الجولات الأولى من الدوري المغربي الاحترافي قبل أن يتعرض للإصابة.

وكان اللاعب أسليم انضم إلى الفريق الثاني للعساكر قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بداية الموسم الحالي، وهو الذي تلقى تكوينه بمدرسة الرجاء الرياضي.