"أوشن" يكشف أسماء مدربي المنتخبات الوطنية

هسبريس - و.م .ع (صور: منير امحيمدات)

تم اليوم الإثنين بسلا، تقديم مدربي المنتخبات الوطنية الذين تعاقدت معهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وقدم المدير التقني الوطني روبرتس واين أوشن، خلال الندوة الصحافية التي انعقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم، الأطر التي ستشرف على تدريب مختلف الفئات العمرية للمنتخب الوطني.

ومن بين الأسماء التي قدمها المدير التقني الوطني، العميد السابق للمنتخب الوطني نور الدين نيبت والذي سيتكلف بالتأطير والمساهمة في تطوير آداء اللاعبين.

وتم اختيار المدرب الفرنسي بيرنار سيموندي للإشراف على المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة وسيساعده في مهامه اللاعب الدولي زكرياء عبوب، فيما وقع اختيار المدير التقني الوطني، بخصوص منتخب أقل من 20 سنة، على البرتغالي جواو أروسو واللاعب المغربي الدولي السابق جمال عليوي مساعدا له.

أما منتخب أقل من 17 سنة فعرف تعيين المدرب الإسباني سيرجيو بارنياس، وسيكون اللاعب المغربي الدولي السابق بدر القادوري مساعدا للإسباني في مهامه.

كما أن المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة سيشرف على تدريبه المغربي طارق مخناس وإلى جانبه اللاعب المغربي الدولي السابق رشيد روكي كمساعد له.

أما في ما يتعلق بالمنتخب المغربي لكرة القدم النسوية فستشرف الأمريكية كيلي ليندسي على كرة القدم النسوية، وستعتمد على مساعدة كل من المدربات فتيحة العسيري وإنصاف هنوق وزينب البروري ونادية جيلايدي، كما ستشرف المدربة لمياء بومهدي على تدريب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة.