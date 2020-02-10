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الرئيسية | رياضة | ‭ ‬الأسطورة بيليه يعاني من الاكتئاب ويشعر بالعزلة

‭ ‬الأسطورة بيليه يعاني من الاكتئاب ويشعر بالعزلة

‭ ‬الأسطورة بيليه يعاني من الاكتئاب ويشعر بالعزلة
هسبريس - رويترز
الاثنين 10 فبراير 2020 - 21:10

قال إدينيو نجل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في مقابلة، الاثنين، إن أبيه يشعر بالاكتئاب بسبب مشاكله الصحية ويخشى من مغادرة المنزل لأنه لا يستطيع السير دون مساعدة.

ويعاني بيليه، الذي يعتبر على نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ وسيكمل عامه 80 في أكتوبر المقبل، من مشاكل في الفخذ منذ سنوات ويستعين الآن بأجهزة لمساعدته على السير.

وفي الكثير من المرات التي ظهر فيها مؤخرا في مناسبات عامة كان يجلس على كرسي متحرك. وأبلغ إدينيو تلفزيون "غلوبو": "أجرى جراحة لتغيير مفصل في الفخذ وخضع لعملية إعادة تأهيل غير كافية".

وأضاف "يعاني من مشكلة في الحركة أثرت على نفسيته ليدخل في نوبة اكتئاب. علينا أن نضع أنفسنا في مكانه فقد كان ملكا متوجا وكان ملء السمع والبصر والآن لا يستطيع التحرك بسهولة".

وتابع "يشعر بالحرج ولا يرغب في مغادرة المنزل ولا يريد أن يراه أحد أو القيام بأي نشاط يتطلب مغادرة المنزل.

وقال إدينيو إنه لام والده لعدم قيامه بالعلاج الطبيعي المطلوب بعد خضوعه لجراحة الفخذ.

وقضى بيليه، وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بثلاثة ألقاب لكأس العالم، معظم مسيرته مع سانتوس البرازيلي قبل الانتقال إلى نيويورك كوزموس في سبعينيات القرن الماضي. وهذا الصيف سيحتفل بيليه بمرور 50 عاما على ثالث ألقابه في كأس العالم في المكسيك 1970 مع تشكيلة يعتبرها كثيرون الأفضل على مر التاريخ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - mohamed الاثنين 10 فبراير 2020 - 21:15
الله يشافيه .اعطى الكثير لكرة القدم و ذو اخلاق عالية و متواضع لدرجة كبيرة .لاعب اسطورة ايام الزمن الجميل .عكس ما نلاحظه في يومنا هذا من غرور لدى اللاعبين .
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14
2 - simo danmark الاثنين 10 فبراير 2020 - 21:38
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،باسم الله الرحمان الرحيم"ومن نعمره ننكسه في الخلق" صدق الله العظيم ،هدا حال بني الانسان لايدوم لا صحة والجمال الا من أتى الله بقلب سليم
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15
3 - COCO الاثنين 10 فبراير 2020 - 21:38
...ملء السمع والبصر ...لاحول ولاقوة إلا بالله.
الله المستعان عاى مايصفون.
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4 - hamid Gouif الاثنين 10 فبراير 2020 - 21:42
بيليه كنت و ستظل أسطورة كل الأجيال التي تعشق كرة القدم
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