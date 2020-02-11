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الرئيسية | رياضة | كلينسمان يكتفي بـ3 أشهر في تدريب "هيرتا برلين"

كلينسمان يكتفي بـ3 أشهر في تدريب "هيرتا برلين"

كلينسمان يكتفي بـ3 أشهر في تدريب "هيرتا برلين"
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 08:17

استقال يورغن كلينسمان من منصبه كمدرب لهيرتا برلين، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بداعي افتقاره للدعم والثقة.

وحل كلينسمان، الفائز بكأس العالم كلاعب، محل أنتي تشوفيتش في تدريب هيرتا برلين، في نهاية نونبر، بينما كان الفريق في منطقة الهبوط.

لكن رغم تعهداته بتحويل هيرتا إلى منافس قوي في ألمانيا، خلال المواسم القليلة القادمة، حقق الفريق تحت قيادة كلينسمان فوزا واحدا في آخر خمس مباريات بالدوري، ويحتل المركز 14 متقدما بست نقاط على منطقة الهبوط.

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