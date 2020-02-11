المغرب الفاسي يشكو "تحالف السياسة والرياضة"

هسبريس من الدار البيضاء

قرر مسؤولو المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي "الماص" تقديم رفع دعوى قضائية ضد الحكم جلال جيد، الذي أدار مباراة كرة القدم التي جمعت المغرب الفاسي والوداد الفاسي، وتقديم شكاية رسمية إلى الجهات المختصة بسبب ما أسماه المكتب "المجزرة التحكيمية" التي تعرض لها "الماص".

وقال مسؤول بارز بالمكتب المسير سالف الذكر "إن الحكم المنتمي إلى عصبة الدار البيضاء تغاضى عن احتساب ثلاث ضربات جزاء واضحة لصالح المغرب الفاسي، ليبلغ إلى علمنا أن الحكم جلال جيد أخبر مدرب الوداد الفاسي خلال المباراة أنه لم يحتسب ضربتي جزاء ضد فريقه؛ وهو التصريح الذي أثار حفيظة جميع كل من علم به".

وأضاف المسؤول ذاته "بغض النظر عن الأخطاء التحكيمية التي تظل محل نقاش، فإن الجميع يتساءل عن الأسباب التي تقف وراء تعيين حكام من عصبة الدار البيضاء لإدارة أغلب مباريات المغرب الفاسي؟ وهل الأمر يرتبط بطبخة سرية بين عراب أحد النوادي المغربية في عصبة البيضاء الدار البيضاء؟".

واعتبر المتحدث نفسه أن هذه الأسئلة تجد مشروعيتها في كون الفرق التي تتنافس مع المغرب الفاسي على الصعود إلى القسم الاحترافي الأول تنتمي كلها إلى جهة البيضاء، وهي: النهضة البيضاوية، شباب المحمدية والشباب السالمي.. وهذا ما يفتح المجال للأقاويل وللتساؤلات المقلقة والحارقة حول وجود مؤامرة ضد مدينة فاس، في شخص (الماص)، من طرف تحالف اختلطت فيه السياسة بالرياضة وطغت عليه المصالح المشتركة في الوقت الذي بدأت فيه التسخينات مبكرا لانتخابات 2021".

وأشار المسؤول نفسه إلى أنه "مما يزكي القناعة بوجود مؤامرة ضد أعرق مدينة بالمغرب كون فريق المغرب الفاسي وجاره الوداد الفاسي يمثلان مدينة بحجم فاس، ومع ذلك يضطران إلى استقبال الخصوم خارج العاصمة العلمية، مع ما يعنيه هذا من إثقال مالية الفريقين بنفقات ومصاريف منهكة تتمثل في التنقل والإيواء وحجز الفنادق للاعبين وللطاقم التقني والإداري، فضلا عن ما يشكله ذلك التهجير القسري من إنهاك لجيوب جماهير الفريقين معا".

واعتبر أن الجميع يتساءلون عن "السر وراء الاستمرار في اختلاق المبررات التافهة لإطالة إغلاق ملعب المركب الرياضي لفاس وملعب الحسن الثاني، علما أن ملاعب مدن أخرى لا ترقى إلى مواصفات ملعب فاس، ومع ذلك لم يطلها أي إغلاق أو توقيف، ومع ذلك يعجز الجميع عن الضغط على الجامعة الملكية لتمتيع فرق فاس وجمهورها بالحق في اللعب بملعب لكرة القدم وحماية فريق يحمل اسمها، بل أوصل المغرب إلى قمم إفريقية لما فاز بثلاثة ألقاب قارية في موسم واحد في عام 2011".

وشدد المتحدث على أن "الفريق استفاد من انتدابات في المستوى، تحت إشراف مدرب وطني كبير، وكل هذا تم بفضل مجهودات رئيس النادي اسماعيل الجامعي، الذي يواصل تغطية مصاريف الفريق من ماله الخاص، وفي المقابل هناك من يستهدف نادي "الماص"، حتى لا يعود إلى أوجه ومستواه العالي، وبالتالي حرمانه من لعب أدوار طلائعية في البطولة الوطنية".