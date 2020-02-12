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كُتّاب وآراء
جمهور نادي إشبيلية يؤيّد ترسيم يوسف النصيري
أشاد أنصار نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم بالدولي المغربي يوسف النصيري، بعد خوضه أول مباراة رسمية بقميص الفريق الذي استقدمه خلال الانتقالات الشتوية الماضية من ليغانيس، بعقد يمتد لخمسة مواسم كروية.
وطالب جمهور العملاق الأندلسي المدرب جولين لوبتيغي بإشراك المهاجم النصيري كلاعب أساسي في القادم من المباريات، لاسيما أنه في رأيهم يذكرهم بالأسطورة المالية عمر كانوتي، المهاجم التاريخي لفريق إشبيلية.
ويرغب أنصار اشبيلية في مشاهدة النصيري كلاعب أساسي في المباراة التي ستجمع ناديهم يوم الأحد المقبل، 16 فبراير، بضيفه إسبانيول برشلونة، ضمن الأسبوع الرابع والعشرين برسم الليغا، وهي المواجهة التي سيحتضنها ملعب "رامون شانشيز بيزخوان".
وواصل اللاعب رقم 12 لاشبيلية دعمه للوافد الجديد. وقال أنصار لكبير الأندلس إن المهاجم الشاب النصيري قدم خلال 60 دقيقة أمام سيلتا فيغو ما لم يظهره زميله الهولندي لوك دي يونج منذ بداية الموسم.
وانبهر متعاطفون مع اشبيلية بمجهود الأسد المغربي وقتاليته ومرونته التكتيكية والأدوار التي يقوم بها على أرضية الملعب، ومساهمته في الدفاع والهجوم وتحركاته عبر الأطراف، بالإضافة إلى سرعته وهدوئه أمام المرمى وكيفية إسكانه الكرة داخل الشباك.
وسجل النصيري، نجم إشبيلية، هدفا في المباراة التي خسرها فريقه أمام سيلتا فيجو، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني. وحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات فإن المهاجم السابق لفريق المغرب الفاسي وخريج أكاديمية محمد السادس بات أول لاعب في الليغا هذا الموسم يسجل لفريقين مختلفين.
وسجل النصيري 3 أهداف بقميص ليجانيس هذا الموسم، ليكون هدفه مع إشبيلية الرابع في الدوري الإسباني الممتاز.