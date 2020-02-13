خرشوش .. "عملاق مغربي" يطمح إلى الالتحاق بـ"أسود الأطلس"

حسن الركاز من هولندا

محمد رضا خرشوش لاعب كرة مغربي يسطع نجمه مباراة بعد أخرى في الدوري الهولندي لكرة القدم، أصبح محط طمع المسؤولين الرياضيين الهولنديين لاستقطابه لحمل قميص "الطواحين البرتقالية"، وفي الآن نفسه يتابع المسؤولون عن المنتخب الوطني المغربي مسيرته عن كثب.

يلعب محمد رضا خرشوش كقلب هجوم ضمن فريق تلستار بالدرجة الثانية من الدوري الهولندي، وتساعده بنيته الجسمانية القوية وطوله الذي يزيد على مترين في بلوغ مرمى الخصوم بسهولة، حيث يتربع على قائمة هدافي الدوري الهولندي الدرجة الثانية.

المكانة البارزة التي يحتلها اللاعب المغربي ضمن فريقه جعلت هذا الأخير يرفض بيعه، لأنه يعول عليه للصعود إلى الدرجة الأولى من الدوري الهولندي.

لم يقرر اللاعب المغربي الشاب ذو الأربعة وعشرين ربيعا، الذي سجل إلى حد الآن 16 هدفا في الدوري الهولندي الدرجة الثانية، ما إذا كان سينضم إلى المنتخب المغربي أم إلى نظيره الهولندي إذا استدعي رسميا من طرف أحدهما، لكنه لا يخفي تفضيله حمل قميص "الأسود".

"سألني مسؤولون عن منتخب هولندا إن كنت أفكر في الانضمام إلى المنتخب الهولندي لكرة القدم، فأجبتهم بأنني حصلت للتو على جواز السفر المغربي، فضحكوا، وقلت لهم إن شاء الله سألعب للمنتخب المغربي"، يقول رضا خرشوش في مقابلة مع جريدة هسبريس الإلكترونية بأمستردام.

ويضيف بدارجة مغربية منطوقة بلكنة شمالية اكتسبها من أبويه المتحدرين من شفشاون: "الهولنديين مْتابعينْ المسيرة دْيالي، وأنا كنْفضّلْ نلعبْ للمنتخب الوطني المغربي"، موردا: "أنا بالفرح ديالي وفرح والديَّ وجدّي نلعب للمغرب، غادي يْكونْ أحسن نلعبْ للمنتخب المغربي من اللعب للمنتخب الهولندي".

وبالرغم من أن الهداف المغربي الشاب وُلد وترعرع في هولندا، إلا أنه لا يخفي ميله إلى بلده الأصلي المغرب، ويؤكد هذا الإحساس الداخلي الصادق قائلا: "أنا خْلاقيتْ وتربيت هْنايا فهولندا، ولكن كنْحسْ رأسي مغربي ماشي هولندي، وإن شاء الله كنتمنّى نلعب للمغرب".

اهتمام المسؤولين عن كرة القدم المغربية باللاعب محمد رضا خرشوش أكده تلقيه اتصالات من مسؤولين بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأيضا من مصطفى حجي، مساعد مدرب المنتخب الوطني، الذي أخبره بأن طاقم المنتخب الوطني يتابعه.

بدأ المشوار الكروي للاعب المغربي الشاب من الدرجة الثالثة في الدوري الهولندي للهواة، وتسلق الدرجات إلى أن التحق بالفريق الثاني لأجاكس أمستردام، الذي لعب له ما بين 2014 و2016، ثم تعرض لكسر. وبعد أن شفي، واصل مشوراه الكروي المتألق.

ذكريات رضا خرشوش مع فريق أجاكس ما زالت محفورة في ذاكرته، وتجددت حين لعب ضده قبل شهرين، ويقول مبتسما إنه تمكن من تسجيل هدف في مرمى أندري أونانا، حارس أجاكس، وكان أحسن لاعب في المقابلة التي فاز فيها فريقه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

تفضيل رضا خرشوش حمل قميص المنتخب الوطني المغربي على قميص المنتخب الهولندي، تأكد بحصوله على جواز السفر المغربي مؤخرا، حيث يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية، وعبر عن فرحه بالحصول على حواز سفر بلده الأصلي بالقول: "فرحْتْ بْزّافْ، والسيد القنصل المغربي شجعني باشْ نلعبْ للمنتخب المغربي".