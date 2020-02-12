منتخب "الفوتصال" يرتقي إلى المركز الـ 25 عالميا

هسبريس - و.م.ع

ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة من المركز الـ30 إلى المركز الـ25 عالميا، وذلك وفق التصنيف الشهري الذي أصدره، اليوم الأربعاء، موقع "Futsal World Ranking" المعترف به من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واحتل المنتخب الوطني المركز 25 عالميا برصيد 1232 نقطة، بعدما أحرز مؤخرا لقب كأس إفريقيا للأمم، بفوزه على نظيره المصري بخماسية نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بقاعة الحزام بمدينة العيون.

ويعتبر هذا التصنيف الأفضل للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، بعدما كان يحتل الرتب فوق المائة قبل عشر سنوات، ليتقدم في التصنيف شهرا بعد شهر حتى صار يحتل الرتبة 25 عالميا.

وعلى المستوى القاري، احتل المنتخب المغربي الرتبة الثانية خلف المنتخب المصري (1259 نقطة). وتقدم أسود القاعة على كل من منتخبات ليبيا (1095 نقطة) وأنغولا (1044 نقطة) والموزمبيق (907 نقطة).

وفي مقدمة التصنيف الدولي، احتل منتخب البرازيل (1810 نقطة) المركز الأول، متقدما على المنتخب الإسباني (1801 نقطة)، فيما حل المنتخب الأرجنتيني ثالثا ( 1694نقطة).

وفي ما يلي الترتيب على المستوى العالمي:

1- البرازيل (1810 نقطة)

2- إسبانيا (1801 نقطة)

3- الأرجنتين (1694 نقطة)

4- روسيا (1642 نقطة)

5- البرتغال (1639 نقطة)

6- إيران (1603 نقطة)

7- كازخستان (1558 نقطة)

8- إيطاليا (1500 نقطة)

9- الباراغواي (1471 نقطة)

10- كرواتيا (1462 نقطة)

25- المغرب (1232 نقطة)