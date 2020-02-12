الجيش الملكي يهزم الرجاء في "الكلاسيكو" بهدف الإيفواري غيدي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور: منير امحميدات)

تغلّب فريق الجيش الملكي لكرة القدم بهدف نظيف على حساب ضيفه الرجاء الرياضي في مباراة "الكلاسيكو" التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء بالرباط، برسم نزال الجولة الـ15 من منافسات البطولة.

وبدأت مجريات النزال بإيقاع ونسق ضعيف غابت في ظله المناورات الهجومية من الجانبين، حيث اختار الفريق البيضاوي تحصين الخط الخلفي والبحث عن المباغتة عبر المرتدات، فيما تم التعويل على الكرات الثابتة من جانب الفريق الرباطي.

وحملت الدقيقة الـ18 أول تهديد لشباك الحارس الرجاوي محمد بوعميرة، عن طريق رأسية اللاعب حمزة مجاهيد؛ فيما ظلت باقي المناورات في باقي الدقائق محتشمة دون خطورة على مرمى الفريق البيضاوي.

وتحرك الخط الأمامي للفريقين مع بداية مجريات الجولة الثانية، حيث تبادل أبناء عبد الرحيم طاليب وجمال السلامي بعض فرص التهديف، كانت أبرزها من رجل الرجاوي يوسف البكاري، في حدود الدقيقة الـ68، قبل أن يعاقبه المهاجم الإيفواري جوزيف غيدي، الذي نجح في اقتناص هدف الفوز للجيش بعد دقيقة من ذلك.

ورفع الجيش الملكي رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة الـ25 مناصفة مع الرجاء الرياضي في الصف الرابع، في انتظار الحسم في قضية مباراة الدفاع الجديدي والرجاء التي لم تجرَ بسبب عدم حضور الفريق البيضاوي إلى الملعب.