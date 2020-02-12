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كُتّاب وآراء
مصادر: زياش ينتقل إلى تشلسي الصيف المقبل
أكدت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية، اليوم الأربعاء، توصل إدارة فريق تشلسي الإنجليزي إلى اتفاق مبدئي مع نظيرتها من أياكس أمستردام الهولندي يقضي بانتقال الدولي المغربي حكيم زياش إلى النادي اللندني ابتداء من الصيف المقبل، بعدما تعذر عليه الرحيل في الميركاتو الماضي.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بينهما بعد مفاوضات طويلة بدأتها إدارة البلوز تشلسي منذ أن تم رفع الحظر على ناديها والسماح لهم بإبرام التعاقدات، حيث تقدم ممثل الكرة الإنجليزية بعرض رسمي مقابل ضم اللاعب المغربي خلال الانتقالات الشتوية الماضية وتم رفضه لعدم قدرة أياكس على التفريط في خدمات اللاعب بنصف الموسم دون أن تتعاقد مع بديله.
وحسب ما كشفت عنه مصادر "سكاي سبورت" البريطانية، فإن المكتب المسير لتشلسي في محادثات متقدمة مع أياكس من أجل التعاقد مع حكيم زياش بمبلغ 38 مليون جنية إسترليني، ومن المرجح أن تتم الصفقة في غضون الأيام المقبلة.
من جانبه، قالت مصادر "مات لو - تيلغراف" الهولندية إن مفاوضات تشيلسي مع أياكس لضم صانع ألعاب الأسود تصاعدت بشكلٍ سريع، إذ من المقرر أن يوقع المكتب المسير للبلوز مع اللاعب بمبلغ 40 مليون جنية إسترليني خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن ينتقل صيفا إلى ناديه الجديد.
وأوردت مصادر شبكة "بي بي سي" البريطانية أن إدارة البلوز في مفاوضات متقدمة لضم المايسترو المغربي مقابل 38 مليون باوند، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.
ويقدم النجم المغربي أداء متميزا رفقة ناديه العملاق أياكس بعدما ساهم في 19 هدفا منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الهولندي الممتاز، إذ سجل ستة أهداف ومنح 13 تمريرة حاسمة خلال 18 مباراة بعد خوضه 1.423 دقيقة لعب، بينما يبلغ معدل تسجيله هدفا في كل 237 دقيقة.