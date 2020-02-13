يوسف العربي ينال جائزة الشهر بالدوري اليوناني‬

أوعنا بلعيد

خطف الدولي المغربي يوسف العربي، نجم أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، الأنظار إلى موهبته وإمكاناته وحسه التهديفي العالي بعد المستوى الثابت واللافت الذي ظهر به بقميص ناديه منذ بداية الموسم الحالي قادما إليه من تجربة احترافية خاضها في الخليج العربي.

واختير المهاجم السابق لفريق غرناطة الإسباني كأفضل لاعب في الشهر في الدوري اليوناني الممتاز، ليفوز بذلك بالجائزة المقدمة من "NIVEA MEN" بعدما حصل على نسبة 34.72٪ من أصوات الجماهير اليونانية متربعا على المركز الأول إثر حصوله على ضعف ما ناله صاحب المركز الثاني.

وجاء اختيار يوسف العربي كنجم الشهر في الملاعب اليونانية بعدما تمكن من تسجيل 15 هدفا في الدوري منذ بدايته وقيادة ناديه إلى احتلال المركز الأول في الترتيب العام برصيد 57 نقطة بدوري السوبر اليوناني مبتعدا بفارق نقطتين عن المطارد المباشر باوك سالونيكا.

وتفوق الغوليادور المغربي على منافسيه بعدما نال ضعف الأصوات مقارنة مع صاحب المركز الثاني بتروس مندالوس لاعب أيك أثينا، الذي حصل على نسبة 17 في المائة؛ بينما حل ثالثا ديوديس لاعب باناثينايكوس بعدما حصل على 14.45 في المائة من أصوات الجماهير وحل فيرينز لاعب باوك سالونيكا في المركز الرابع.

وتمكن المهاجم المغربي الخبير من إحراز 20 هدفا منذ انضمامه إلى أولمبياكوس في الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما سجل 15 هدفا في الدوري اليوناني الممتاز خلال 22 مباراة خاضها، و5 أهداف في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية بعد لعبه تسع مباريات بين الأدوار الإقصائية والتمهيدية.

وسجل هجوم أولمبياكوس 46 هدفا، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف، ليحل كأقوى دفاع وبفارق هدف عن أقوى هجوم الذي يملكه باوك سالونيكا.