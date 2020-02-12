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الرئيسية | رياضة | إصابات ودماء وتحطيم سيارات في "كلاسيكو" الجيش والرجاء

إصابات ودماء وتحطيم سيارات في "كلاسيكو" الجيش والرجاء

إصابات ودماء وتحطيم سيارات في "كلاسيكو" الجيش والرجاء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 23:00

لم يُكتب لمباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي أن تنتهي نهاية سليمة، بعدما أدّت أحداث شغب عنيف اندلعت بين أنصار الفريقين بعد نهاية المباراة إلى إفسادها.

وأسفرت أعمال الشغب عن خسائر مادية في مركب مولاي عبد الله، كما خلفت خسائر مادية كبيرة في السيارات التي تعرض زجاج عدد منها للتهشيم، وسط فوضى عارمة.

وكشف مصدر أمني لهسبريس إصابة 52 شرطيا وثلاثة عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة، فضلا عن إصابة 22 مشجعا بجروح طفيفة خلال أعمال الشغب التي أعقبت "كلاسيكو" الرجاء والجيش الملكي.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى توقيف 13 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث بسبب أعمال الشغب، كما ضبط 38 قاصرا وتسليمهم لذويهم.

وتم كذلك إلحاق خسائر مادية بحوالي 18 مركبة للأمن تتنوع بين الدراجات والسيارات فضلا عن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية.

وبدت إرهاصات احتمال وقوع أحداث شغب واضحة منذ اللحظات الأولى لانطلاق المباراة، حيث وقعت ملاسنات بين جمهور فريقي الجيش والرجاء، رغم أن الأمن حرص على إبعادهما عن بعضهما.

وتبادل جمهور الفريقين السباب بكلام نابٍ أثناء المباراة، مع الرد بإشارات بذيئة بالأصابع، وبعد انتهاء المباراة تواصل نفس السيناريو، حيث كانت لغة الأصابع البذيئة والكلام النابي سلاح المواجهة بين الطرفين.

وسرعان ما تحولت المواجهة من حركات وألفاظ إلى مواجهة مباشرة، استعملت فيها الأيادي وجميع الوسائل المتاحة، من أدوات حديدية، وأحزمة سراويل وغيرها... أسفرت عن إصابات في صفوف المشجعين.

أحد المراهقين الذين أصيبوا في أحداث الشغب التي كان محيط مركّب مولاي عبد الله مسرحا لها، حمله ثلاثة من رفاقه وأخرجوه إلى بوابة المركب وبدا فاقدا للوعي، فيما كان وجهه ملطخا بالدماء.

"ضربوه بالكرياج وكانوا غادي يقتلوه"، يقول أحد مرافقي اليافع المصاب، فيما كان شرطي يقوم بجعله مستلقيا على جانبه الأيمن، وظلّ اليافع في مكانه أزيد من ساعة قبل حضور سيارة الإسعاف.

ولم يَسلم حتى المصورون الصحافيون الذين غطوا المباراة، حيث تعرض الزميل عبد المجيد بزيوات لإصابة في الرأس، جراء رشقه بقطعة حديدية يرجّح أنها انتُزعت من المراحيض أصابته بجرح غائر في الرأس.

وشهدت المباراة استعمالا مكثفا للشهب الاصطناعية، خاصة بعد تسجيل فريق الجيش الملكي للهدف الأول والوحيد في المباراة، حيث أشعل جمهور الفريق عشرات الشهب الاصطناعية، غطى دخانها المدرجات، قبل أن تُرشق بها عناصر الأمن التي أمنت الملعب.

وعند اقتراب المباراة، قام جمهور الرجاء بإشعال الشهب الاصطناعية ذات الدخان الأخضر، ورشق بها بدوره عناصر الأمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زكرياء المغربي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 23:09
لا توجد أزمة ماء أو أزمة الطاقة أو أزمة البترول بل توجد أزمة وهي الجهل والتخلف والغباء لدى بعض الفئات من الشعب المغربي ؟
فقط للتذكير للسلطات الأمنية بالرباط كل شخص تما القبض عليه متهم بأعمال الشغب والرشق بالحجارة نطالب الحكم عليه بأقصى العقوبات عشر سنوات وما فوق
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2 - haaamid zahouri الأربعاء 12 فبراير 2020 - 23:10
كل شيء فقد حلاوته في وطننا الحبيب. لم نرى شيء يذكر على رقعة الميدان. لكن الشغب لعلك ترضى.
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