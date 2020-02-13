"أياكس" و"تشيلسي" يعلنان انتقال حكيم زياش إلى الدوري الإنجليزي

أوعنا بلعيد

نجح مسؤولو تشلسي الإنجليزي لكرة القدم في الظفر بخدمات الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، وذلك بضمه إلى صفوف ناديهم ابتداء من الموسم المقبل بعدما تعذر عليهم استقدامه خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وأعلن أياكس أمستردام الهولندي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وصفحاته الرسمية على المواقع الاجتماعية "فيسبوك" و"تويتر" و"أنستغرام"، توصله إلى اتفاق نهائي مع إدارة تشلسي الإنجليزي سينضم بموجبه المغربي إلى "البلوز" ابتداء من فاتح يوليوز 2020.

وكشف الفريق الهولندي، في بيانه الرسمي، أن "عقد اللاعب المغربي يستمر حتى 30 يونيو 2022"، موردا أن "زياش ولد في 19 مارس 1993 في درونتن. لعب لأول مرة مع اياكس في 11 شتنبر 2016 في مباراة ضد فيتيس (1-0). وشارك النجم الدولي في 160 مباراة رسمية مع الفريق الأول لأياكس وسجل 49 هدفا".

وتابع: "فاز حكيم زياش مع الفريق بجائزة يوهان كرويف شيلد هذا الموسم. وفي العام الماضي، أصبح بطل هولندا مع أياكس، وفاز أيضًا بكأس KNVB. في عام 2018، حصل زياش على لقب أفضل لاعب هولندي في العام".

ونشر مسؤولو العملاق الهولندي تدوينة جديدة موجهة هذه المرة إلى فريق تشلسي الإنجليزي، جاء فيها: "أهلا تشلسي، عليكم أن تؤمنوا بسحره، والأشياء العظيمة ستحدث. صباح الخير".

كما طلب "بطل الإيردفيزي" من أنصاره الاستمتاع باللحظات المتبقية من عقد اللاعب رفقة ناديه الحالي، حيث كتب أياكس في منشور آخر: "باقي 138 يوما من السحر. دعونا نستمتع بكل لمسة يقدمها زياش".

وكانت العديد من وسائل الإعلام قد أكدت، أمس، توصل إدارة تشلسي إلى اتفاق مع نظيرتها من أياكس يقضي بنقل اللاعب المغربي إلى الملاعب الإنجليزية بقميص "البلوز"، مقابل 45 مليون يورو.

نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أعلن رسميا، اليوم الخميس أيضا، توصله إلى اتفاق لضم اللاعب المغربي حكيم زياش من أياكس الهولندي في الصيف المقبل.

وأوضح تشيلسي، عبر بيان بموقعه على الإنترنت، أنه لا تتبقى سوى موافقة اللاعب المغربي الدولي على البنود الشخصية في العقد، وأنه سيظل ضمن صفوف أياكس خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري.

ويقدم النجم المغربي أداء متميزا رفقة ناديه العملاق أياكس بعدما ساهم في 19 هدفا منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الهولندي الممتاز، وذلك بتسجيله ستة أهداف ومنحه 13 تمريرة حاسمة خلال 18 مباراة خاض خلالها 1423 دقيقة لعب، وبلغ معدل تهديفه هدفا في كل 237 دقيقة.