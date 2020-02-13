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الرئيسية | رياضة | شغب مباراة الجيش والرجاء يعيد "العقاب والألتراس" إلى الواجهة

شغب مباراة الجيش والرجاء يعيد "العقاب والألتراس" إلى الواجهة

شغب مباراة الجيش والرجاء يعيد "العقاب والألتراس" إلى الواجهة
هسبريس - نور الدين إكجان
الخميس 13 فبراير 2020 - 16:00

من جديد، تأبى 90 دقيقة من زمن مباراة كرة القدم أن تكفي جماهير ناديي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي لتحفيز اللاعبين على الانتصار، فقد عاشت جنبات المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ليلة أمس الأربعاء، مواجهات قوية بين الروابط المشجعة للفريقين، أدت إلى خسائر كبيرة واعتقالات متفرقة.

وعلى الرغم من تكرار الوقائع نفسها، لم يجد مختلف المتدخلين طريقة لردع عناصر من الجماهير ورفع الصدامات التي أودت بحياة كثير من المشجعين؛ وهو ما دفع بالعديدين إلى رفع شعار "منع تنقلات جماهير الفريق الزائر إلى المدن المستقبلة للمباراة"، فيما تشدد تعليقات على أهمية "نهج مقاربات شمولية تفكك أصول المشكل".

ويسود منطق ما تسميه الجماهير الكروية بـ"العداوة" بين النوادي، فقد كان متوقعا أن تنشب معارك جانبية من بين روابط مشجعي الرجاء والجيش؛ لكن المشاكل تفاقمت وامتدت إلى المحطة الطرقية "القامرة"، حيث تعرض العديد من الركاب عبر الحافلات إلى رشق بالحجارة على طول الطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط – الدار البيضاء.

وفي السياق، أورد عزيز بلبودالي، كاتب متخصص في المجال الرياضي، أن "ما حدث بالأمس وصمة عار في جبين الرياضة الوطنية، ويتحمل مسؤوليته جميع المتدخلين، بداية بسياسات الدولة التي فشلت بشكل ذريع في احتواء ظاهرة الشغب"، متأسفا لـ"عدم قدرتها على تحويل كرة القدم إلى مجال لتوطيد العلاقات بين الجميع".

وأضاف بلبودالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الرياضة تقدم قيما إنسانية كبيرة؛ لكنها تحولت بشكل غريب إلى عداوات بين جماهير مغربية"، منتقدا "تجاهل المقاربة القانونية التي سنها المشرع المغربي، من خلال ضمه عقوبات قوية داخل القانون الجنائي، لا تطبق، بفعل تدخل رؤساء الأندية وأسر مثيري الشغب".

وأوضح المتحدث أن "أغلب الانزلاقات التي تقع بالملاعب المغربية يتسبب فيها قاصرون"، مطالبا بـ"الكشف عن توصيات اللقاء الذي عقدته وزارة الداخلية ومديرية الأمن الوطني ووزارة الشباب وجامعة الكرة بخصوص الشغب"، مستغربا من "تجاوز قرار حضور ممثل النيابة العامة لكل مباراة، حيث من المفترض أن يتابع شخص يمثلها كل أجواء المقابلة".

وأكمل الخبير في الشأن الرياضي أن "روابط الأولتراس بدورها تتحمل مسؤولية في أعمال الشغب"، مشددا على أن "الإعلام مدعو إلى تفادي الهفوات، خصوصا الإذاعي منه، والذي يتيح لمن هب ودب من المستمعين التعليق على الأحداث الرياضية بشكل مستفز للآخرين"، وزاد: "لا بد من مناظرة بخصوص الظاهرة".

وختم بلبودالي، تصريحه بالقول: "لا بد من الاستعانة بعلماء الإجرام والاجتماع والنفس لفهم الظاهرة"، معطيا المثال بـ"إنجلترا التي تجاوزت الهوليغانز، واستطاعت تحويل مباريات كرة القدم إلى ما يشبه المسرحيات والاحتفالات الموسيقية، حيث يحضر الناس متأنقين لمشاهدة مباراة والاستمتاع بها".

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، إن العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالح ولاية أمن الرباط على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت مباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي البيضاوي، مساء أمس الأربعاء، أسفرت عن إيقاف وإيداع 13 شخصا تحت تدبير الحراسة النظرية.

وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المعنيين بهذه التوقيفات مشتبه في تورطهم في عمليات الرشق بالحجارة، وإلحاق خسائر مادية وتخريب ممتلكات عمومية، وحيازة أسلحة بيضاء وشهب نارية، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - عبدو من الرباط الخميس 13 فبراير 2020 - 16:10
هاد.جوج الجماهير بيناتهم حزازات كبيرة يا ريت يتمنع تنقل جمهور الفريقين يعني الفريق المضيف يحضر الجمهور ديالو فقط هاكدا غادي تتجنبو هاد الصراعات
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28
2 - AZEDINE الخميس 13 فبراير 2020 - 16:13
le club de foot les FAR et le PJD représentent une menace pour le peuple marocain
il faut les dissoudre
les FAR des clochards
le PJD des opportunistes charlatans
aucune plus-value pour notre société
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-13
3 - Freethinker الخميس 13 فبراير 2020 - 16:14
شعب همجي متخلف، اتركوا الرياضة للبلدان المتحضرة الراقية!
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53
4 - ابو العربي الخميس 13 فبراير 2020 - 16:15
الوداد تعطي الدروس بالمجان لكنهم لم يستفيدو
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-41
5 - منع التنقلات هو الحل الخميس 13 فبراير 2020 - 16:15
و قلناها و كنعاودوها كل جمهور يبقى في مدينتو ، ممنوع التنقلات منعا كليا ، كل جمهور يشجع فرقتو فالمدينة ديالو فقط ! و سينقص الشغب و التخريب لدرجة كبيرة و الكل سيلاحظها !!!
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28
6 - rachid الخميس 13 فبراير 2020 - 16:17
"أغلب الانزلاقات التي تقع بالملاعب المغربية يتسبب فيها قاصرون"، مطالبا بـ"الكشف عن توصيات اللقاء الذي عقدته وزارة الداخلية ومديرية الأمن الوطني ووزارة الشباب وجامعة الكرة بخصوص الشغب"
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1
7 - سلام صوري الخميس 13 فبراير 2020 - 16:17
شغب مباراة الجيش والرجاء !!! يبين بكل وضوح ان ما يهم اصحاب الامر هو الهاء الشباب بالكرة وتحويل أنظارهم على هول البطالة والازمة وانهيار الاقتصاد والتعليم والصحة رغم كل المآسي والعنف ضد الابرياء يبقى غير مهم ولا يتسبب في وقف الكرة لان الكرة ميدان اصبح يحضى بالأولوية المطلقة نظرا لما يلعبه من دور حاسم في الهاء وانشغال الناس به !!
ورغم تكرار العنف وتكرار الاحداث من بيدهم الامر يكرسون استمرار الأحداث بعدم اتخاذ اي اجراء يحول دون تحول الملاعب والمناطق التي حولها إلى ساحات حرب أهلية حقيقية دون وجود حل او الغاء المنافسات !!
بلد يسير للمجهول وما حدث في مقابلة الكرة سوى صورة مصغرة لما هو عليه البلد من تقطع أوصاله بشكل رهيب وحدة الكراهية بين أفراده وهذا هدف سياسي وصل اليه من بيدهم الامر من اجل المزيد من السيطرة والتحكم !!
والى المقابلة او المعركة المقبلة
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15
8 - هشام المخ الخميس 13 فبراير 2020 - 16:22
يجب منع جميع الالتراس والتجمعات في الملعب ومنع القاصرين الغير مرفقين مع ذويهم من دخول الملعب .الاتراس مجموعة من الشباب الفاشل غي حياته كلهم وليس غالبيته مدمنين على المخدرات .تسعين في المئة منهم لايشاهد المبارة همهم الوحيد هو إثارة إسنفزاز المشاهدين العاديين
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7
9 - alam الخميس 13 فبراير 2020 - 16:23
رغم انني عرفت الكرة مند ما يناهز ستة عقود -والوم الدين جعلوني اضيع وقتي في هدا المجال الدي يحول وقتي الثمين الى بخس - فانني مع والي السنين اصبحت لا ادهب الى الملعب وتمنيت لو ان حب الكرة يزال من ثقافتي رغم تجدره في الداكرة بفعل التلفزة المغربية التي كانت تنقل المباريات بالمجان وكاننا نبني جيلا من اجل الكرة والرياضة بالاضافة الى اصوات الاداعات حيث لازلت ادكر صوت المرحوم الغربي وهو يجلجل.لعلهم كانوا لا يدرون بانهم يساهمون في بناء احلام واهية في الوقت الدي كانت اليابان وسنغفورة وحتى رواندا تبني الاجيال المستقبلية واليوم يقولون من المتهم فالمتهم معروف هو الدي حول الكرة المستديرة كاطار يسلب الاطفال حتى يصبح الرجل في صورة طفل ولو كبر
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10
10 - نعمان الخميس 13 فبراير 2020 - 16:32
نحن بحاجة إلى تطبيق القانون و هذا كاف جدا كمرحلة أولى، كيف يعقل أن يوقفك شرطي المرور لأنك لا تضع حزام السلامة ( و له الحق في ذلك و أنا مع احترام قانون السير) بينما نفس الشرطي يسمح لسيارة نقل جماعي تحمل أشخاصا فوق السطح بالمرور و الوصول إلى مدينة أخرى ؟؟؟؟ لماذا يسمح للقاصرين بولوج الملاعب رغم القانون يمنع ذلك ؟ لماذا يفتح باب واحد أو بابين قبل ساعة أو ساعتين من بداية المقابلة علما أن عدد الجماهير كبير فيحدث ازدحام شديد و تعم الفوضى ؟ هذه بعض المسببات المباشرة
أما ما يتعلق بانسحاب الأسرة و المدرسة و باقي المؤسسات من واجبهم في تربية المواطن على الأخلاق و المواطنة (حقوق و واجبات) فتلك طامة كبرى و يجب إيجاد الصيغ أو مقاربات شمولية لحل الإشكال على المدى المتوسط و البعيد.
نريد أن نذهب للملاعب لنشاهد المباريات رفقة الأسرة لكننا غير قادرين على تحمل التبعات و الخسائر، على مدبري الشأن الرياضي الحسم في نوعية الجمهور المرغوب فيه، إما جمهور الأسرة و رفع ثمن التذكرة(أنجلترا) أو جمهور البراهش 2 فورقة و الخسائر المادية الفادحة
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4
11 - عبدالمولى الخميس 13 فبراير 2020 - 16:34
هناك من ينعت سياسة الدولة في احتواء هذه الظاهرة مسؤولة وهناك من يحمل المسؤولية للأولترات وهناك من يرى أن الأندية في غياب التواصل وتأطير جماهيرها هي أيضا مسؤولة، ونتجاهل أحد أول المسؤولين ألا وهي الأسر التي تطلق أبناءها القاصرين الذين يكونون الشرارة الأولى التي تبدأ وتستغل في تفشي الشغب. في رأيي الكل مسؤول بداية من سياسة الدولة في غياب تدابير استباقية تنطلق من استغلال قاعدة بيانات حصرية لكل العناصر الفوضوية ومرورا بغياب التواصل والتأطير لدى الأندية لجماهيرها دون نسيان دور الصحافة في تمرير خطاب أخلاقي واستنكار وشجب كل أشكال الفوضى والشغب وانتهاء بالأسر التي لم تعد تلعب دورها التربوي. فلا يعقل أن يكون المواطن العادي الذي همه هو لقمة عيشه وسلامته هو من يؤدي فاتورة الشغب، لا شيء وحتى فرجة كرة القدم تبرر هذه الفوضى وهذه الانزلاقات التي تؤدي وتسيء لمجتمعنا، الآن وصلنا إلى النقطة التي تفيض الكأس وما هو مطلوب هو تجريم الشغب والمسافرين كظاهرة والضرب بيد من حديد لكل من ظلك.
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3
12 - simi الخميس 13 فبراير 2020 - 16:34
ليس هناك علم الإجرام ولا شئ الآخر.الحل هو وضع قوانين جزرية.منع تكثيف حملات توعية بين جماهير المغرب.
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13 - MAROCAINE الخميس 13 فبراير 2020 - 16:36
على البرلمان المغربي التحرك عاجلا لوضع مشاريع قوانين لحماية الممتلكات الخاصة و العامة من شغب الملاعب
بالنسبة للمتضررين حاليا من الشغب سواء بتهشيم او كسر المركبات او واجهات المحلات التجارية او السكنية من يعوضهم?
كذلك يجب بناء ملاعب للكرة خارج المدن باش كلشي يبقى تم
بالنسبة لتوقيت المباريات بعض المقابلات تجرى يوم الاحد على الساعة السابعة مساءا نحن م يقطن قرب الملاعب في هذا اليوم نبرمج رحلة لكي ننئئ بانفسنا سياراتنا من خطر تكسير السيارات و نرجع الى المنزل بعد المبارات بساعتين ويم الاثنين دراسة الاطفال ......لا حول ولا قوة الا بالله
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14 - العروبي الخميس 13 فبراير 2020 - 16:45
اهم قرار يجب أن يتخد هو منع القاصرين من دخول الملعب الا اذا كان برفقة ابيه كل اعمال العنف والتخريب يرتكبها الاطفال اقل من 18سنة. وعلى الدولة أن تتحمل مسؤليتها بأن توفر الامن الكافي عند دخول الملعب وعند الخروج.وحماية جمهور الضيف حتى مغادرة المدينة ووضع الكاميرات الكافية في الملعب داخله وخارجه ومعاقبة الجناة. وشكرا
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1
15 - الدريسي الخميس 13 فبراير 2020 - 16:53
الامن و المسؤولين على ابواب الملاعب هم السبب يجب ضرب بيد من الحديد لكل من سمح للقاصرين الدخول للملاعب
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16 - متتبع1956 الخميس 13 فبراير 2020 - 16:53
احسن جمهور جمهور الفتح المنفتحة على الرياضه لا على الشغب الرياضه للتعارف لا للاقتتال على الجماهير ان تصتا لح مع بعضها وكفا من العداوه صالحوا بعضكم وتفرجوا جنبا إلى جنب تبدعون التيفو وتخسرون كل شيء في اخر المقابله لا للشغب لا للشغب لا للشغب شكراً جماهيرنا الرياضيه لافرق بين كل الجماهير المغربيه .
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17 - benha الخميس 13 فبراير 2020 - 16:55
من الطبيعي ان تقع مثل هذه الأحداث في مثل هذا البلد ، لماذا ؟ لان المواطن غير مرتاح وهو مشحون بالسلبيات الى اقصى درجة ، ولذلك يتحين اية فرصة لتفريغ شحناته ، ونحن بغفلة منا نمنحه هذه الفرصة ، ولهذا ، والوضعية هكذا علينا ان نتفادى كل ما من شأنه اعطاء فرصة سانحة لهؤلاء لتفريغ غضبهم ، ولا يجب ان نلومهم بل ان نلوم أنفسنا لاننا قصرنا ونقصر في تلبية رغباتهم في الحياة الكريمة ، لو كان هؤلاء يشعرون بالكرامة في وطنهم لما سعوا الى الحاق الأضرار به ، بل بالعكس سيسعوا الى حمايته من كل مكروه ، ان المسؤولين لم يصلوا بعد الى تقدير المسؤولية بل يتعاملون بمنطق اللاوعي واللامسؤولبة ، المهم لديهم هو تحقيق مصالحهم الشخصية فحسب ، ان الحل يتطلب إعادة النظر في كل شيء ومعالجة الأمور بالعلم ، لا بالعشواءية والعقليات القديمة .
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