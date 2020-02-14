اتحاد سيدي قاسم يشكو إغلاق ملعب "العقيد العلام"

هسبورت من الدار البيضاء

عبّر مجموعة من محبي وعشاق فريق اتحاد سيدي قاسم لكرة القدم، الذي تأسس سنة 1927 والذي يمارس حاليا ضمن بطولة القسم الثاني، عن استيائهم من إقفال ملعب العقيد العلام في وجه الفريق والجمهور.

وحسب تصريحات بعض المحبين لجريدة "هسبورت"، فإن الجمهور "القاسمي" يعاني كثيرا من كثرة التنقلات خارج المدينة، في ظل إغلاق أبواب الملعب المذكور؛ وهو ما يحرم الفريق من الاستفادة من دعم أنصاره، إسوة بباقي الأندية الوطنية.

من جهته، أوضح عضو بالمكتب المسير لاتحاد سيدي قاسم، رفض الكشف عن اسمه، في تصريح خص به "هسبورت"، أن قرار إغلاق الملعب يؤثر سلبا على السير العادي للفريق، في ظل كثرة التنقلات.

وأفاد المتحدث ذاته بأن مدة الإغلاق تفوق الثلاث سنوات، دون إجراء أي إصلاح على الملعب؛ وهو ما يدفع المكتب المسير للفريق إلى البحث عن ملعب آخر لاستقبال ضيوفه كل أسبوع.

العضو بالمكتب المسير لاتحاد سيدي قاسم، الذي رفض الكشف عن اسمه، قال إن الـ USK يعاني من ضائقة مالية في ظل محدودية الموارد المالية، مبرزا أن المكتب المسير لاتحاد سيدي قاسم لا يزال يدين للمجلس البلدي بمبلغ 80 مليون سنتيم منذ الموسم المنصرم؛ بموجب اتفاقية بين المجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم والمكتب المسير للفريق، تقضي بضخ منحة مالية قيمتها 150 مليون سنتيم سنويا، موضحا أن الفريق توصل الموسم المنصرم بمنحة مالية لم تتعد 70 مليون سنتيم.

وكانت لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد فرضت على فريق اتحاد سيدي قاسم "الويكلو" بسبب أحداث شغب خلال مباراة سابقة للفريق مع ضيفه المغرب الفاسي، وبعد انتهاء عقوبة "الويكلو" قررت السلطات المحلية بالمدينة إغلاق الملعب بصفة نهائية من أجل إخضاعه للصيانة والإصلاحات بسبب وجود شقوق على مستوى بعض المدرجات.

ويعيش فريق اتحاد سيدي قاسم وضعا صعبا هذا الموسم، إذ يتذيل سبورة ترتيب بطولة القسم الثاني برصيد 12 نقطة حصدها من انتصار واحد وتسعة تعادلات وثمان هزائم، وتنتظره مباراة مهمة الأحد المقبل، إذ يستضيف الوداد الفاسي برسم الجولة الـ19 من منافسات بطولة القسم الثاني على أرضية ملعب مشرع بلقصيري، وتسعى كتيبة المدرب سعيد الصديقي إلى تحقيق فوز يعيد إليها الآمال من أجل تفادي النزول إلى أقسام الهواة.