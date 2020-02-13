24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/02/2020
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:12
|13:47
|16:45
|19:13
|20:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- الفكر الإرهابي .. والسلاح الجرثومي!
- سجون الأحداث.. إصلاحيات بأية مواصفات؟
- "اليربوع الأزرق" .. عندما أجرت فرنسا أول تجربة نووية بالجزائر
- هل تنهار أمريكا؟
- نقابات الصيادلة تنتقد تخفيض أسعار مائة دواء جديد في المغرب
كوهين: الصّهيونية تدمّر اليهودية المغربية .. والنضال يحقّق الأمل (5.00)
"أياكس" و"تشيلسي" يعلنان انتقال حكيم زياش إلى الدوري الإنجليزي (5.00)
خرشوش .. "عملاق مغربي" يطمح إلى الالتحاق بـ"أسود الأطلس" (5.00)
- إصابات ودماء وتحطيم سيارات في شغب "كلاسيكو" الجيش والرجاء - (130)
- "حافلات إسرائيلية" تثير زوبعة في البيضاء أمام صمت المسؤولين - (99)
- نقابات الصيادلة تنتقد تخفيض أسعار مائة دواء جديد في المغرب - (59)
- حافلات إسرائيل بالبيضاء - (51)
- وزارة التربية تخفف الاحتقان بالاستجابة لمطالب "الأساتذة المتعاقدين" - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الوداد: عدد المشتركين في النادي يفوق 13 ألفا
الخميس 13 فبراير 2020 - 18:06
نشرت إدارة فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، في مواقع التواصل الاجتماعي، العدد الجديد لمشتركي الفريق "الأحمر" خلال الموسم الكروي الحالي.
وأبرزت إدارة الفريق "الأحمر" أن العدد الإجمالي لمشتركي الوداد الرياضي لموسم 2019/2020 بلغ 13.184 مشتركا ومشتركة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - CASA WAC الخميس 13 فبراير 2020 - 18:55
تحية لجمهور الوداد وتحية لكل الجماهير الرياضية المغربية التي نطلب منها ان تحدوا حدو الجمهور الودادي وتكتف انخراطها مع فرقها
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2