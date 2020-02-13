24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1213:4716:4519:1320:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سجون الأحداث.. إصلاحيات بأية مواصفات؟ (5.00)

  2. كوهين: الصّهيونية تدمّر اليهودية المغربية .. والنضال يحقّق الأمل (5.00)

  3. انتشار كلاب الشوارع ينغص حياة ساكنة مدينة وزان (5.00)

  4. "أياكس" و"تشيلسي" يعلنان انتقال حكيم زياش إلى الدوري الإنجليزي (5.00)

  5. خرشوش .. "عملاق مغربي" يطمح إلى الالتحاق بـ"أسود الأطلس" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الوداد: عدد المشتركين في النادي يفوق 13 ألفا

الوداد: عدد المشتركين في النادي يفوق 13 ألفا

الوداد: عدد المشتركين في النادي يفوق 13 ألفا
هسبورت
الخميس 13 فبراير 2020 - 18:06

نشرت إدارة فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، في مواقع التواصل الاجتماعي، العدد الجديد لمشتركي الفريق "الأحمر" خلال الموسم الكروي الحالي.

وأبرزت إدارة الفريق "الأحمر" أن العدد الإجمالي لمشتركي الوداد الرياضي لموسم 2019/2020 بلغ 13.184 مشتركا ومشتركة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - CASA WAC الخميس 13 فبراير 2020 - 18:55
تحية لجمهور الوداد وتحية لكل الجماهير الرياضية المغربية التي نطلب منها ان تحدوا حدو الجمهور الودادي وتكتف انخراطها مع فرقها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - رشيد الخميس 13 فبراير 2020 - 18:56
صافي المندبة كبيرة والميت فار ........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.