الوداد: عدد المشتركين في النادي يفوق 13 ألفا

هسبورت

نشرت إدارة فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، في مواقع التواصل الاجتماعي، العدد الجديد لمشتركي الفريق "الأحمر" خلال الموسم الكروي الحالي.

وأبرزت إدارة الفريق "الأحمر" أن العدد الإجمالي لمشتركي الوداد الرياضي لموسم 2019/2020 بلغ 13.184 مشتركا ومشتركة.