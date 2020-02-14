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كُتّاب وآراء
مدرب دورتموند يؤكد جاهزية حكيمي لفرانكفورت
خاض الدولي المغربي أشرف حكيمي مران نادي بورسيا دورتموند الأخير تأهبا لمواجهة فريق إينتراخت فرانكفورت، الجمعة، على أرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ضمن لقاء مقدم عن الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.
وكان النجم المغربي الشاب غاب عن تداريب ناديه الأربعاء، وهو ما دفع المدرب السويسري لوسيان فافر إلى توضيح أسباب هذا الغياب عندما قال خلال مؤتمره الصحافي إن أشرف حكيمي سافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد لانتظاره أول مولود له، بينما تدرب أيمري تشان منفردا قبل أن يعود الخميس للالتحاق بمران ناديه الجماعي.
وبخصوص استعدادات ناديه لمواجهة إينتراخت فراكفورت، أوضح المدرب: "يجب أن نظهر بمستوى أفضل مما مضى، لأننا رأينا مدى تحسن فرانكفورت في الدور الثاني..يجب أن نعمل بجد من أجل تدارك الأخطاء التي تسببت في استقبال فريقنا أهدافا غزيرة في المباريات الماضية"، مضيفا: "الحل الوحيد الذي أراه هو العمل ثم العمل".
ويعول الطاقم التقني لأسود الفيستفال على خدمات أشرف حكيمي وبقية رفاقه من أجل تحقيق الفوز، لاسيما أن الفريق تعرض للهزيمة في آخر مباراتين على يد فيردر بريمن (2-3) في كأس ألمانيا، وباير ليفركوزن (3-4) في البوندسليغا.
ولمح لوسيان فافر إلى إمكانية تغيير طريقة اللعب والنهج التكتيكي (3-4-3) الذي وظفه خلال المواجهات الأخيرة، مشيرا إلى أنه لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن، ويتوقف الأمر على حالة اللاعبين.
وأنهى المدرب السويسري تصريحاته مشددا على أهمية مشاركة كافة اللاعبين في العمل الدفاعي، رافضا تحميل الخط الخلفي مسؤولية الأهداف التي استقبلها دورتموند في المباريات الماضية.
ويحتل دورتموند المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بعد خوضه واحدا وعشرين مباراة، حقق الفوز خلالها في 11 مباراة، بينما تعادل في ست وانهزم في أربع مواجهات؛ فيما يتمركز إينتراخت فرانكفورت في الرتبة التاسعة برصيد 28 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في أربع وهزيمة في تسع.