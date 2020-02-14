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كُتّاب وآراء
ديون ثقيلة تغرق أندية كرة القدم المحترفة بالجزائر
كشف رضا عبدوش، مدير مديرية المراقبة والتسيير المالي بالاتحاد الجزائري لكرة القدم أن ديون الأندية المحترفة تصل إلى اكثر من 200 مليون دولار.
وقال عبدوش، في برنامج للإذاعة الجزائرية، إن الديون التي تقع على 14 ناديا من دوري الدرجة الأولى بلغت نحو 100 مليون دولار، مستثنيا فريقي شباب بلوزداد ومولودية وهران اللذين لم يقدما حتى الآن ملفيهما للمديرية.
ونبه عبدوش إلى أن الديون المترتبة عن عدم دفع مستحقات اشتراكات الضمان الاجتماعي تصل إلى تسعة ملايين و500 الف دولار سنويا، موضحا أن نادي شبيبة الساورة هو الفريق الوحيد الذي يلتزم بتسديد هذه المستحقات.
وأشار عبدوش، إلى أن كل الأندية المحترفة باستثناء شبيبة الساورة لا تدفع مستحقات الضرائب، معترفا بأنها تقدر بعشرات ملايين الدولارات. كما كشف أن رواتب لاعبي الأندية المحترفة تبلغ 9 ملايين دولار شهريا.
ومنح الاتحاد الجزائري الأندية المحترفة مهلة، تنتهي في يوليوز المقبل، من أجل الاستجابة لشروط قانونية جديدة مقابل الحصول على رخصة الأندية المحترفة بداية من موسم 2020-2021.