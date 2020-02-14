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الرئيسية | رياضة | بنشرقي يقود الزمالك إلى لقب "السوبر الإفريقي"

بنشرقي يقود الزمالك إلى لقب "السوبر الإفريقي"

بنشرقي يقود الزمالك إلى لقب "السوبر الإفريقي"
هسبرس – د.ب.أ
الجمعة 14 فبراير 2020 - 19:01

توج الزمالك المصري بلقبه الرابع في كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم بفوزه على الترجي التونسي 3-1 اليوم الجمعة في النسخة الثامنة والعشرين من مباريات السوبر الأفريقي.

وأقيمت المباراة اليوم الجمعة على ملعب "ثاني بن جاسم" بنادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة وذلك للعام الثاني على التوالي طبقا للاتفاقية المبرمة بين الاتحادين الإفريقي (كاف) والقطري بشأن إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في الدوحة لأربعة أعوام متتالية.

وأنهى الزمالك الشوط الأول لصالحه بالهدف المبكر للغاية الذي سجله يوسف إبراهيم (أوباما) في الدقيقة الثانية.

وفي الشوط الثاني، سجل عبد الرؤوف بن غيث هدف التعادل للترجي من ضربة جزاء في الدقيقة 54 ثم سجل المغربي أشرف بنشرقي هدفي الفوز للزمالك في الدقيقتين 58 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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