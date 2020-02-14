مودان يهدي اتحاد طنجة فوزا غاليا على الفتح

هسبريس من الرباط

فاز فريق اتحاد طنجة بميدانه على اتحاد الفتح الرياضي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم منافسات الدورة ال16 للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وتقدم اتحاد طنجة في نتيجة اللقاء في الدقيقة 41 بواسطة سفيان أنيس مودان من ضربة جزاء، قبل أن يتمكن اتحاد الفتح من توقيع التعادل عن طريق نوفل الزرهوني (د84).

وفي الوقت بدل الضائع تمكن مسجل الهدف الأول سفيان أنيس مودان من إهداء الفوز لفريقه (د90+4).

وظل اتحاد طنجة رغم هذا الفوز في المركز ال15 ماقبل الأخير بمجموع 14 نقطة، كما ظل اتحاد الفتح الرياضي في المركز السادس وتوقف رصيده عند 23 نقطة.

يذكر أن الطاقم التحكيمي لهذه المباراة استعان بتقنية الفيدو المساعد "الفار" وهي المرة الأولى التي يتم فيها الاعتماد على هذه التقنية في منافسات البطولة الوطنية الاحترافية.