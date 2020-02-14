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كُتّاب وآراء
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فريق مولودية وجدة ثالثا بفوز على وادي زم
الجمعة 14 فبراير 2020 - 21:12
فاز فريق مولودية وجدة بميدانه على سريع وادي زم بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم منافسات الدورة الـ16 للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل الهدف الوحيد في اللقاء لامين دياكيتي في الدقيقة 88.
ورفع مولودية وجدة بعد هذا الفوز رصيده إلى 30 نقطة، وارتقى للمركز الثاني إلى جانب نهضة بركان الذي يستقبل غدا السبت حسنية أكادير، فيما ظل سريع وادي زم في المركز الـ11، وتوقف رصيده عند 17 نقطة إلى جانب نهضة الزمامرة الذي يستقبل بعد غد الأحد يوسفية برشيد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - زورو الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:59
مهزلة لا ندري من المسؤول عنها وقعت هذا المساء خارج الملعب الشرفي لوجدة عندما تم غلق ابواب الملعب في وجه الجمهور الذي وصل متأخرا ووجد الابواب موصدة في وجهه رغم توفره على بطاقة الدخول .شخصيا طلب مني ابني القاصر ان اذهب معه لمشاهدة المباراة وبعد خروجه من المدرسة في الساعة السادسة والنصف انطلقنا نحو الملعب فوصلناه بعد بداية المباراة لكن خيبتنا كانت كبيرة بعد ان منعنا من الدخول وجميع الابواب مقفولة الا باب المنصة الشرفية والذي منعنا من الدخول منه.يا سادة لشغب الملاعب اسباب كثيرة ومنها مثل هذه القرارات العشوائية لمن يسمون انفسهم مسؤولين.
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