فريق مولودية وجدة ثالثا بفوز على وادي زم

هسبريس من الرباط

فاز فريق مولودية وجدة بميدانه على سريع وادي زم بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم منافسات الدورة الـ16 للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء لامين دياكيتي في الدقيقة 88.

ورفع مولودية وجدة بعد هذا الفوز رصيده إلى 30 نقطة، وارتقى للمركز الثاني إلى جانب نهضة بركان الذي يستقبل غدا السبت حسنية أكادير، فيما ظل سريع وادي زم في المركز الـ11، وتوقف رصيده عند 17 نقطة إلى جانب نهضة الزمامرة الذي يستقبل بعد غد الأحد يوسفية برشيد.